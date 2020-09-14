快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

巨富家族看中綠色金融 瑞銀首推跨資產氣候投資策略

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

愈來愈多投資人，包括超級巨富的家族投資基金，把環境永續視為投資策略的核心。瑞銀UBS資產管理今（14）日宣布，推出更全面性的氣候意識投資策略，不只是被動股票投資，包括主動和被動、股票和固定收益投資，作為大多數投資組合的基礎，這是瑞銀資產管理首次推出跨資產類別的投資策略。瑞銀資產管理總裁Sani Harford表示，當今市場的投資人必須了解氣候對其投資組合的影響。

瑞銀於2017年建立了氣候意識架構，作為氣候意識被動式股票投資策略的一部分，透過降低投資組合裡碳風險的投資，並透過增加投資與氣候有關的創新和解決方案，以進行投資組合的調整；配合選定的氣候發展途徑以達到投資組合的轉變。永續金融是瑞銀集團的優先要務之一，瑞銀集團在所有業務部門管理大約5,000億美元的核心永續資產，瑞銀表示，此次推出更為全面的投資策略系列，這將使瑞銀能夠支持更多客戶調整投資和環境目標，並履行在2020年世界經濟論壇年會上所做出的承諾。

瑞銀資產管理總裁Sani Harford表示，投資人在很大程度上將ESG視為一個基本的投資驅動因素，尤其是氣候風險方面的問題。 隨著需求持續增長和永續資產的資本積累，投資環境出現進一步的轉變。 我們認為這種趨勢將持續下去，當今市場的投資人必須了解氣候對其投資組合的影響。

瑞銀資產管理投資主管Barry Gill指出，「我們的氣候意識投資策略是永續投資主張的核心，以我們的主動監管計劃為基礎。這向我們投資的公司發出了明確的訊息，使我們有機會與這些公司合作，幫助他們邁向低碳未來。此外，透過採用一致的方法以及擴大使用此種方法的投資資產規模，我們將可以代表客戶推動進一步的正向改變。

瑞銀資產管理永續與影響投資主管Michael Baldinger補充說，投資人強烈希望將資本導向低碳未來，並為氣候智能世界做出貢獻。我們的氣候意識投資策略不僅可以減輕氣候變遷的風險，還可為投資人提供投資最適合解決全球暖化挑戰產品和解決方案的潛力。

瑞銀集團 暖化 氣候變遷

延伸閱讀

本周國際匯市 聚焦美英日三大央行會議

台ESG市場起飛 永豐投顧領先完成依據SASB準則個股報告

瑞銀：美元被高估 終難逃走弱

美股大漲引發泡沫化論戰 瑞銀提3理由無須擔心

相關新聞

專家：多空情緒拉扯 人民幣來回踱步

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日表示，美元空頭持續減倉，美指連兩周走強，已再度來到區間上緣遊走；同時人民幣則在...

中華郵政回饋壽險保戶 推郵保好禮獎雙重活動

中華郵政公司為回饋郵政壽險保戶，自今年9月15日起至11月15日舉辦「郵保好禮獎雙重」活動。

友嘉集團總裁朱志洋 接任台灣上市櫃公司協會理事長

台灣最大上市櫃企業家聯誼會－台灣上市櫃公司協會今(14)日舉行交接，在行政院長蘇貞昌監交下，原任理事長、台達電副總裁蔡榮...

銀行高階主管指數下降 經營面續保守

金融研訓院今天發布8月銀行高階主管指數（BEI），綜合指數分數為51，其中，市場及經營指數雙降，但仍守在50以上，顯示業...

子帳戶零錢罐 用途區隔讓儲蓄快速達標

許多人因為換工作、申辦信用卡或是為了方便進行理財投資，申請開立不同銀行帳戶，但要有效率的管理諸多銀行帳戶卻成為另一種困擾...

經濟持續復甦 年增長有望持續至明年上半年

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續呈現高檔震盪格局，主要受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場...

中信銀東南亞拓點 放慢腳步

含代表人辦事處在內，在海外14個國家及地區設有116處分支機構的中信銀行，是台灣最國際化的銀行，其海外發展策略向來動見觀...

彰銀振興融資 挺企業轉型

擁有金融業百年老店招牌的彰化銀行，多年來致力扶植中小企業之成長與茁壯，自年初疫情爆發以來，旋即站在守護台灣、支援產業的第...

央行理監事會 聚焦三看點

中央銀行本周四（17日）召開第3季理監事會，金融市場聚焦三大看點，包括：利率按兵不動、匯率彈性調控，央行2,000億元的...

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

新光一號不動產投資信託基金（REITs）上周五（11日）受益人大會通過縮短清算時程的提案，通過委任信託監察人、更換股務代...

三類保險商品 被金管會盯上

金管會最近盯上失能扶助險、附保證投資型保單等保險商品，正檢討修訂相關規定，預計將給業者調整期，明年起不符規定者就開罰，官...

金管會 將強力整頓金融業

強力整頓金融業，金管會明年度編列罰款收入預算2.5億元，創下歷年新高紀錄，且比今年度大增24%，增幅也是13年來最高，其...

熱門新聞

獨家／航空業上半年「疫」起虧 星宇成立來已虧了28億

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

金管會 將強力整頓金融業

高通打低價戰 搶聯發科地盤

台塑集團攻進蘋果鏈 旗下福懋奪蘋果新品訂單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。