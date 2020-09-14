快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

金融監理科技成顯學 MIC：全球走向三大發展趨勢

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
資策會MIC與政大金融科技研究中心共同成立的數位金融創新實驗室，舉辦《金融監理科技2020高峰論壇》，邀請到捷智商訊、將來銀行等業者，一同分享監理科技產業經驗、發展機會與挑戰。 資策會MIC／提供
資策會MIC與政大金融科技研究中心共同成立的數位金融創新實驗室，舉辦《金融監理科技2020高峰論壇》，邀請到捷智商訊、將來銀行等業者，一同分享監理科技產業經驗、發展機會與挑戰。 資策會MIC／提供

資策會產業情報研究所（MIC）日前與將來銀行、捷智商訊，共同舉辦《金融監理科技2020高峰論壇》聯合研討會，分享數位金融「監理科技」的國際發展趨勢，以及台灣業者導入AI、機器學習或機器人流程自動化等先進技術的經驗。MIC資深產業分析師李震華表示，全球監理科技必然朝著「數據分析」、「主動防範」及「緩減業務風險損失」等三大趨勢發展；新進的數位金融業者，也將是新興監理／法遵應用的最佳示範場域。

MIC指出，在金管會近期發布的金融科技發展路徑圖中，「監理科技」就是重點推動項目之一。MIC也早在去年底，就與政大金融科技研究中心共同成立數位金融創新實驗室，將「數位金融」、「法規監理」、「人工智慧」及「數位轉型」列為四大主題，作為服務與研究主軸。

李震華在會中指出，由於新興技術逐步成熟，嶄新的金融應用服務接連問世，驅動監理／法遵科技的萌芽。綜觀國際標竿國家的發展路徑，英國、美國、新加坡、澳洲等都領先投入資源探索，並因應各國需求與背景，聚焦不同發展重點。不過，全球與台灣的監理科技發展仍屬於初期發展階段。

他表示，全球監理科技發展勢必朝著三大方向發展：從「數據蒐集」擴散至「數據分析」領域；從「被動管理」走向「主動防範」；從「降低合規成本」轉向「緩減業務風險損失」。另外，新進數位金融業者將會是新興監理／法遵應用的最佳示範場域。

將來銀行策略中心策略部部長葉柏廷表示，監理科技能有效解決金融機構以往合規成本高、面臨巨額罰款的痛點，從國外應用案例便可見一斑。他也談到，相較於既有金融機構，新世代銀行在發展監理科技上更具成本、資料與產品層面優勢；例如要重新打造系統，因此在作業效率與投入資源彈性方面更具優勢；或將資料標準化，資料品質更佳，作為網路原生商業模式，更注重科技能力與使用者體驗等。

捷智商訊科技總經理楊秀怜分享，捷智商訊有二十年以上的諮詢顧問服務經驗，近年專注在金融監理科技解決方案，主要利用人工智慧、流程自動化與大數據分析等尖端技術，協助金融業者以更有效益、低成本的方式來符合金融監理需求。

針對金融轉型議題，楊秀怜、李震華及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華共同指出，在2008年金融海嘯之後，金融監理已不僅是政策作為，更是風險控管議題，各類新興技術的有效運用，都是金融監理數位轉型的契機與關鍵。

數位金融 金融業

延伸閱讀

安永調查 企業認為數位轉型最大挑戰是AI技術人才缺乏

台灣又多一張神卡！富邦J卡「疫」軍突起

邱顯智妻嗆「露胸博板面，污辱智商」 賴品妤開直播狂嗆時力

數位理財通／發展金融科技 強化個資保護

相關新聞

友嘉集團總裁朱志洋 接任台灣上市櫃公司協會理事長

台灣最大上市櫃企業家聯誼會－台灣上市櫃公司協會今(14)日舉行交接，在行政院長蘇貞昌監交下，原任理事長、台達電副總裁蔡榮...

專家：多空情緒拉扯 人民幣來回踱步

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日表示，美元空頭持續減倉，美指連兩周走強，已再度來到區間上緣遊走；同時人民幣則在...

中華郵政回饋壽險保戶 推郵保好禮獎雙重活動

中華郵政公司為回饋郵政壽險保戶，自今年9月15日起至11月15日舉辦「郵保好禮獎雙重」活動。

銀行高階主管指數下降 經營面續保守

金融研訓院今天發布8月銀行高階主管指數（BEI），綜合指數分數為51，其中，市場及經營指數雙降，但仍守在50以上，顯示業...

子帳戶零錢罐 用途區隔讓儲蓄快速達標

許多人因為換工作、申辦信用卡或是為了方便進行理財投資，申請開立不同銀行帳戶，但要有效率的管理諸多銀行帳戶卻成為另一種困擾...

經濟持續復甦 年增長有望持續至明年上半年

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續呈現高檔震盪格局，主要受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場...

中信銀東南亞拓點 放慢腳步

含代表人辦事處在內，在海外14個國家及地區設有116處分支機構的中信銀行，是台灣最國際化的銀行，其海外發展策略向來動見觀...

彰銀振興融資 挺企業轉型

擁有金融業百年老店招牌的彰化銀行，多年來致力扶植中小企業之成長與茁壯，自年初疫情爆發以來，旋即站在守護台灣、支援產業的第...

央行理監事會 聚焦三看點

中央銀行本周四（17日）召開第3季理監事會，金融市場聚焦三大看點，包括：利率按兵不動、匯率彈性調控，央行2,000億元的...

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

新光一號不動產投資信託基金（REITs）上周五（11日）受益人大會通過縮短清算時程的提案，通過委任信託監察人、更換股務代...

三類保險商品 被金管會盯上

金管會最近盯上失能扶助險、附保證投資型保單等保險商品，正檢討修訂相關規定，預計將給業者調整期，明年起不符規定者就開罰，官...

金管會 將強力整頓金融業

強力整頓金融業，金管會明年度編列罰款收入預算2.5億元，創下歷年新高紀錄，且比今年度大增24%，增幅也是13年來最高，其...

熱門新聞

獨家／航空業上半年「疫」起虧 星宇成立來已虧了28億

韓媒：台積電擴大與三星的差距 穩居晶圓代工龍頭

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

金管會 將強力整頓金融業

高通打低價戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。