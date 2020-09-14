金融監理科技成顯學 MIC：全球走向三大發展趨勢

資策會產業情報研究所（MIC）日前與將來銀行、捷智商訊，共同舉辦《金融監理科技2020高峰論壇》聯合研討會，分享數位金融「監理科技」的國際發展趨勢，以及台灣業者導入AI、機器學習或機器人流程自動化等先進技術的經驗。MIC資深產業分析師李震華表示，全球監理科技必然朝著「數據分析」、「主動防範」及「緩減業務風險損失」等三大趨勢發展；新進的數位金融業者，也將是新興監理／法遵應用的最佳示範場域。

MIC指出，在金管會近期發布的金融科技發展路徑圖中，「監理科技」就是重點推動項目之一。MIC也早在去年底，就與政大金融科技研究中心共同成立數位金融創新實驗室，將「數位金融」、「法規監理」、「人工智慧」及「數位轉型」列為四大主題，作為服務與研究主軸。

李震華在會中指出，由於新興技術逐步成熟，嶄新的金融應用服務接連問世，驅動監理／法遵科技的萌芽。綜觀國際標竿國家的發展路徑，英國、美國、新加坡、澳洲等都領先投入資源探索，並因應各國需求與背景，聚焦不同發展重點。不過，全球與台灣的監理科技發展仍屬於初期發展階段。

他表示，全球監理科技發展勢必朝著三大方向發展：從「數據蒐集」擴散至「數據分析」領域；從「被動管理」走向「主動防範」；從「降低合規成本」轉向「緩減業務風險損失」。另外，新進數位金融業者將會是新興監理／法遵應用的最佳示範場域。

將來銀行策略中心策略部部長葉柏廷表示，監理科技能有效解決金融機構以往合規成本高、面臨巨額罰款的痛點，從國外應用案例便可見一斑。他也談到，相較於既有金融機構，新世代銀行在發展監理科技上更具成本、資料與產品層面優勢；例如要重新打造系統，因此在作業效率與投入資源彈性方面更具優勢；或將資料標準化，資料品質更佳，作為網路原生商業模式，更注重科技能力與使用者體驗等。

捷智商訊科技總經理楊秀怜分享，捷智商訊有二十年以上的諮詢顧問服務經驗，近年專注在金融監理科技解決方案，主要利用人工智慧、流程自動化與大數據分析等尖端技術，協助金融業者以更有效益、低成本的方式來符合金融監理需求。

針對金融轉型議題，楊秀怜、李震華及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華共同指出，在2008年金融海嘯之後，金融監理已不僅是政策作為，更是風險控管議題，各類新興技術的有效運用，都是金融監理數位轉型的契機與關鍵。