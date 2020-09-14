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中華郵政回饋壽險保戶 推郵保好禮獎雙重活動
中華郵政公司為回饋郵政壽險保戶，自今年9月15日起至11月15日舉辦「郵保好禮獎雙重」活動。
中華郵政表示，凡於活動期間內，投保郵政壽險主約商品並經核保完成，單件新立契約換算年繳保險費每達2萬元者，該契約要保人即享一次於活動網頁線上抽獎機會，單件投保金額越高，抽獎機會越多；如投保險種符合中華郵政全球資訊網所列的保障型保險商品，可再多享有一次線上抽獎機會。
抽獎獎項有手機、美髮造型器、平板電腦、氣炸鍋、便利商店電子商品卡等，共有634個獎項；另於活動期間內，投保郵政壽險主約商品並經核保完成之要保人，於上述期間持郵政VISA金融卡(含HCE手機VISA卡)刷卡消費，單筆金額達888元以上者，還可登錄活動網頁兌換「i郵購」紅利購物金點數100元，限量4,000名，每人限領一次，詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。
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