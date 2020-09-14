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經濟持續復甦 年增長有望持續至明年上半年

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續呈現高檔震盪格局，主要受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場擔心潛在是否有更多的貿易禁令對科技產業帶來不確定性；加上科技股股價位階及評價偏高，故近來數周面臨漲多壓力、波動加劇，部分資金轉向股價低位階的太陽能、面板以及部分傳產。

在總經部分，廖哲宏表示，美國最新公布的8月非農就業人數略優於預期，反映出美國就業市場已在穩步回升當中。觀察其他經濟數據，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）報56，不但優於預期，更恢復至2019年疫情前水準；其中新訂單、生產及客戶端庫存等指數也多正向。整體來看，全球基本面最差時刻應落於今年第二季，接下來經濟將持續復甦，年增長也有望持續至明年上半年。

在產業部分，廖哲宏指出，受到貿易禁令影響，半導體上游廠商自9月15日起無法出貨給華為一事已難改變，惟科技產業與市場總體需求不太會因個別品牌變數而改變，如近期觀察發現非華為手機品牌已開始積極布局搶市，加上Apple年度新機即將面市，仍持續帶動科技產業表現，包括晶圓代工、部分製程等需求強勁，近期甚至出現部分漲價狀況。

從資金面觀察，根據證交所統計，11日三大法人共買超5.63億元，其中外資買超39.54億元，累積近一周外資總共賣超54.01億元。廖哲宏指出，雖外資今年以來仍賣超台股，但因近期內資交易熱絡、買盤承接意願高，指數仍有一定支撐，至於外資未來動向及回補力道則仍需密切關注。

廖哲宏表示，由於市場資金仍充足、科技發展趨勢不變，指數短期震盪主要為類股輪動、資金健康調整。在投資操作上，短期可搭配部分低基期概念族群佈局，但拉長來看，仍建議持續聚焦包括5G、WiFi 6、Mini-LED、車用電子以及AIoT等中長期成長趨勢。在觀察方向上，則可持續關注美中兩國未來的互動、美國總統大選以及總體經濟復甦發展，作為投資布局參考。

外資 台股 華為

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