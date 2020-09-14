新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

不動產投資信託基金（REITs）新光一號上周五（11日）舉行受益人大會，通過縮短清算時程的提案。新光金控發言人暨資深副總徐順鋆昨（13日）晚間表示，上周五的受益人大會有多項重大瑕疵，呼籲主管機關與社會大眾要正視國內REITs市場被市場派狙擊、終至萎縮無法發展的危機。

REITs商品在長期穩定配息下，吸引壽險公司、證券業者等資金進駐，不少民眾也樂於當長期股東，以新光一號為例，每年投資報酬率平均3%多，算是不錯的投資標的。

不過，國內近年有股勢力，透過受益人會議表決，直接把REITs清算掉，連帶把該檔REITs持有的不動產賣掉，一次賺取大額資本利得，以求短線快速落袋為安。此一手法，影響到壽險資金的長期投資習性，也讓國內多年來好不容易建立的REITs市場，面臨萎縮的危機。

徐順鋆說，在同一批市場派出手下，國內已經有三檔REITs被清算了，新光一號是這些人鎖定的第四檔。今年6月22日的受益人大會，市場派雖然沒通過直接清算掉新光一號的REITs資產，但一年後可以重新表決，加計上周五通過的縮短新光一號的清算時程，新光一號可謂危機四伏。

「這些人藉由清算賺了很多錢，持續再清算其他的REITs獲利，我們國內法律卻束手無策。」徐順鋆感嘆，一般的基金都是績效差，投資人贖回後規模變小才清算，要清算也須經過主管機關核准。現在第四家正常經營、配息良好的信託基金卻面臨困境，「我們的法令不能再睡覺，應該要保護這個市場，保護投資人」。

徐順鋆說，上周五的新光一號受益人會議，持有新光一號接近六成表決權的市場派，選出「晶華公寓大廈管理維護股份有限公司」做為新光一號的信託監察人，有嚴重的利益衝突問題。

晶華公寓大廈管理維護公司是另外一檔REITs：樂富號一號的管理單位，樂富號一號是2017年之後成立的REITs，設有績效報酬機制；新光一號因在2017年之前成立，並無績效報酬機制，「我們擔心，這很容易造成新光一號投資人的權益受到損害」。

徐順鋆解釋，晶華公寓大廈公司擔任新光一號的信託監察人之後，看得到新光一號所屬不動產的全部租賃合約，很容易在績效報酬機制驅使下，「把這邊的合約拿給那邊（指「樂富一號」）看」，進而讓新光一號所屬不動產的租賃情況變差。

其次，樂富資本有限公司持有晶華公寓大廈管理維護公司80%股權、控制力很強，樂富資本的翁董、晶華公寓大廈的潘董與林總，這些利害關係人，不應參與新光一號的表決，應該要迴避。

第三，同一家公司同時經營兩個REITs，存在利益衝突，必須解除競業禁止，解除競業禁止屬於重度決議，應該單獨成立一案來表決，而且應該獲致三分之二受益人同意才算通過。

然而上周五的新光一號受益人大會，市場派把解除競業禁止包裹在一般的選舉議案當中，二分之一就算通過表決，明顯違反法律。

徐順鋆說，一群人持有接近六成表決權，他們可以擔當內部監察人、可以看到公司最核心資訊、可以票選決定使用哪個律師，「哪一家管理公司不用重視競業關係，我們卻沒有任何的管理機制」。

「持有選票將近六成，形同公司內部人，他們的買進、賣出、持有情形，應該要申報透明給投資人知曉，但這些機制，法令都未完備，我們仍需努力」。