彰銀振興融資 挺企業轉型

擁有金融業百年老店招牌的彰化銀行，多年來致力扶植中小企業之成長與茁壯，自年初疫情爆發以來，旋即站在守護台灣、支援產業的第一抗疫陣線上，推動各項企業紓困貸款專案、貸款展延及費用減免等措施，並善加運用金融科技，優化各項數位化金融服務，提供零接觸之線上申辦紓困業務，力求方便、簡單、效率，與企業共渡疫情難關，成為中小企業強而有力的後盾。

彰銀表示，邁入後疫情時代之振興階段，為能加速提振國內經濟成長之動能，並因應疫情影響造成全球供應鏈重整與布局革新之企業融資需求，彰銀自7月1日起，配合財政部推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對六大核心戰略產業（包括資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠能產業及民生戰備等產業），以及欲從事國際鏈結布局、創新或轉型升級之海內外台資企業，提供購置營業場所、機器設備、技術研發或人才培訓等營運所需資金，並以優惠利率方案支持企業從事相關發展。

彰銀說，自7月開辦兆元振興方案以來，短短的兩個月內，已核准超過337億元之新貸款額度，展現彰銀支持國內產業振興及轉型發展之決心與效率。

作為金融國家隊成員之一的彰化銀行，除戮力支持政府政策推動方向以外，為更進一步善用金融資源，挹注我國產業創新成長、轉型升級之動能，體現金融業之影響能量，彰銀領先金融同業推出「專利融資專案貸款」，力挺具技術能量之新創企業，同時，成立彰化銀行永續經營委員會，以深植永續發展理念於各項營運活動之中，透過「綠色企業專案貸款」及「長照機構專案貸款」等授信專案推動，促進企業關注並投入永續經營領域，不僅是金融業責任金融精神之落實，更能創造金融、產業與社會環境三贏的新局面。