中信銀東南亞拓點 放慢腳步

含代表人辦事處在內，在海外14個國家及地區設有116處分支機構的中信銀行，是台灣最國際化的銀行，其海外發展策略向來動見觀瞻。

中國信託商業銀行總經理陳佳文表示，新冠肺炎疫情影響下，中信銀將放緩在東南亞地區的成長腳步。

陳佳文說，今年獲利情況來看，中信銀行在大陸、美國的分支機構都表現不錯，東南亞因為新冠疫情影響，企業受傷較重，中信銀行未來幾年在東南亞會比較審慎地去推展業務。

陳佳文說，台灣的企業為何受傷輕，因為整體企業借貸來投資的槓桿比率較低，企業的自有資本比率本來就高，猶如台灣的銀行業，體質比較健全；相較下，東南亞的企業習慣借錢來發展業務、槓桿比高，生意不好時比較容易出問題。

陳佳文說，新冠疫情的影響很大，不只不能上班，企業出貨都受到影響，油價也崩跌，台灣相對好，「因為我們防疫做得不錯」。

他說，台灣的科技業這波因為遠距服務的需求提升，做筆記型電腦的，現在生意好得不得了，提供遠距服務如視訊會議與相關設備者，業績也好得不得了，台灣看起來還不錯，國外的話可能大部分國家沒這麼幸運。