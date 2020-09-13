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央行外匯管理措施 第3季重頭戲

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行本周四（17日）將召開理監事會宣布新一季的利率決策。在利率不動成為市場共識下，央行第3季的外匯管理措施，成為市場矚目焦點。為避免新台幣過度強勢，央行上周五致電各大銀行交易室，要求美元賣單不要超過五支（每支100萬美元），央行解釋此一措施為善意勸導，並非所謂的「禁令」。

根據路透社報導，央行在上周五午後致電各銀行交易室，要求美元賣單掛單不要超過五支（500萬美元），央行昨日強調，向來尊重外匯市場銀行間掛單的買賣（Bid-Offer）實務，台灣外匯市場屬淺碟型，近日由於少數銀行在銀行間市場單筆大額掛單，已影響市場成交速度，以及其他銀行掛單者權益。

央行強調，為維持外匯市場秩序，善意勸導銀行交易員單次掛單金額不宜過大，等成交後再行掛單，以加速交易進行，但此項措施僅為「善意勸導」，並非所謂的「禁令」。

央行統計顯示，新台幣匯率去(2019)年以30.106元封關，今年以來累計升值6角，升幅為2.03%，在主要亞洲貨幣裡，只有日圓升幅2.27%超前新台幣，近期表現強勢的人民幣，今年至上周五為止，累計升幅為1.89%。

至於台灣主要貿易對手國韓元，今年以來仍呈貶值，幅度為2.72%，星元也貶值1.51%。

央行 新台幣 外匯

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