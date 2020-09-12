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金融小學堂／GDP下修…這樣算出來的

經濟日報 / 仝澤蓉

中央銀行將於9月17日舉行第3季理監事會議，外界除了關心央行的貨幣政策之外 ，對央行的經濟預測也高度關切，根據第2季理監事會議公布，央行預測今年經濟成長率1.52%，相較於主計總處當時的預測數為低，主計總處8月國民所得評審委員會基於新冠肺炎疫情衝擊，外國人無法來台觀光，國人消費也不如預期，下修經濟成長率至1.56%，並認為國外旅客不能來台重創經濟表現，對經濟成長率影響達2個百分點，這2個百分點是如何算出來的？

可從國民所得公式談起，國民所得算式為，GDP = C + I + G + （X - M），國旅屬於民間消費（C）的部分，因此無論是國人報復性旅遊，報復性消費，「報復」愈大，C就會愈大，對GDP的貢獻也就愈多。

至於觀光客來台旅行支出是服務輸出，屬於出口總值（X）的部分；因此C和X兩者在GDP的公式來說，都屬於加項，無論是國旅或是外國觀光客來台消費，對GDP都有正貢獻。

外國人不能來台，就是X部分的減少，如果以去年有1,180萬人次國際觀光客來台，平均每人消費3.8萬元估算，約有4,500億元的出口貢獻；今年各國因為疫情鎖國封城，國人出不去 ，外國人也來不了，官方估計，今年的來台國際觀光客減少九成，約為4,000億元，占我國GDP 20兆元當中的2%，這也就是主計總處估計，外國觀光客減少，影響今年GDP 2個百分點的由來。

央行認為，上半年受疫情影響，外出消費及休閒旅遊活動頻率降低，零售與餐飲業的營業額呈現衰退，且消費者信心大幅滑落，加上各國邊境管制致國人出國人數大幅縮減至僅約1萬人次，抑制民間消費成長動能。

隨國內疫情趨穩，社交規範陸續鬆綁，政府推出振興三倍券，國旅補助等振興方案，加上業者配合加碼優惠活動，有助刺激休閒與文化、交通、餐廳及旅館等支出，挹注下半年民間消費動能，央行預估下半年經濟成長率可望高於上半年。

根據光觀局統計，截至去年國人出國人數超越1,700萬人次，光觀外匯支出約6,000億元；這是屬於民間消費（C），但這部分的海外消費也同時屬於服務輸入，在GDP公式中算在進口總值（M）的部分，一個是加項 ，一個是減項，因此在計算GDP時，海外消費的部分會相互抵銷，一加一減對經濟成長沒貢獻。

因此從公式上來看，國人不能出國旅遊，本來對GDP是沒有影響的，但是因為不出國的這段時間，國人會留在國內會消費，無論是國旅，跳島或是偽出國，甚至是什麼都不做，只是過著日常生活的小日子，因為都在國內消費，所以對GDP就會有正面幫助。

但重點是，幫助有多大？那就要看看原本應該花在外國的這6,000億元 ，有多少會花在台灣？而能彌補外國人無法來台光觀損失的那4,000億元。

主計總處官員表示，由於國內旅遊花費畢竟不比國外旅遊高，加上1,700萬（出國）人次不可能人人都瘋國旅，大家的「報復心態」能補的有限，這也就是為什麼下半年看似國內消費復甦了，但主計總處仍將經濟成長率自1.67%，下修至1.56%。

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