數位理財通／組FinTech國際隊 強化競爭力

2020年3月間新冠肺炎病毒釀成美股熔斷機制，短短一個月內共計四次熔斷，連當時90歲的股神巴菲特都是有生來首次看到，驚詫不已；金融專家分析，造成熔斷發生的觸媒並非人類直接執行，多數是科技的金融演算法及程式交易快速反應導致，為此聯準會緊急降息、實施無限量量化寬鬆，避免2008金融海嘯再次發生，可以說，「金融科技革命早就不是童話故事，而是主流進行式」。

從數位貨幣、P2P、區塊鏈、數位銀行、網路證券、機器人理財、AI投資經理人到AI演算法…數位金融浪潮撲天蓋地而來，並廣泛應用在全球金融市場，就連此次科技股飆漲的美國那斯達克交易所，這個僅次於紐約交易所、全球規模第二大的交易所控股集團在金融數位資產業務上，也和全球知名區塊鏈聯盟R3一同建構數位資產市場平台。

它們也與港交所密切合作，推出恆生科技指數，期待成為「東方那斯達克」，如今那斯達克不僅經營交易所，還提供技術服務與顧問諮詢，參股他國交易所，完全顛覆台灣人對交易所的想像。

至於台灣呢？金管會主委黃天牧近日公布「金融科技發展路徑圖」，將以三年時間推動60項措施，並提升金融服務效率。尤其是金管會甄選「金融科技國際隊」協助拓展國外市場等，讓人印象深刻，但在目前台灣目標式管理金融科技發展下，尚無任何未來可能成為FinTech獨角獸的影子出現，如何去國外打仗、如何與國際團隊業者競賽？金融業者認為，相關問題都出在規範過多，阻礙了國內業者的發展。

全球金融科技演進，多數是以破壞式創新來顛覆金融市場。以全球金融科技新創公司募資金額來看，2018年是406億美元是一大高峰期，2019及2020這些公司已經成為金融市場主流企業，例如最近在美國火紅的網路券商Robinhood，深受年輕族群及網路族群喜愛，背後就是一家「金融科技公司」所提供的新社群金融服務。

即將IPO上市的全球最大金融科技獨角獸—螞蟻金服也是如此，還沒長大的嬰兒、太多的限制、無法培育出可以走向全球的新創獨角獸公司，金融科技本著創新並建立在利基型市場規模應用，特定的群族特點所提供的金融服務價值鏈深受消費者喜歡，台灣有機會嗎？

金管會先前針對台灣沒有設立執照的網路券商eToro開罰，並提醒國人注意相關風險，但回顧之今，eToro仍在台灣大行其道，網路社群平台上討論度爆表，反而變成業者的免費廣告宣傳。

「與其被動規範不如主動出擊」，兆豐投信董事吳瑞元表達個人看法，金管會立意良善，國家隊總比個人團隊來的堅強有資源，在此同時也可以參考美國及亞洲先進國家金融科技發展，清點實行多年且已成熟項目及其相關管理規範列為首先開放清單，並放行外資業者落地發展，協助台灣投資人財富資產風險管理。

另外，發展「深耕計畫」，落實培訓本土種子部隊，不僅可加強本土金融科技團隊破壞式創新競爭力，也可讓本土金融業者加速科技化，數位化優化其金融服務，但時間緊迫是台灣FinTech發展的最大壓力，否則業者想打國際盃、到海外拚國際競爭力將是一大挑戰。