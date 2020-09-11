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想不到！騎士「犁田」原因前三名 被狗追居第二

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

許多18歲年輕人一解開年齡的枷鎖，馬上考駕照，取得合法上路的通行證，換取屬於自己追風的自由。但今年民俗月巧遇開學季，學校與家長紛紛繃緊神經，希望安然度過這「抓交替」的季節。國泰產險公布統計，騎士不慎「犁田」原因的前三名，其中令人訝異的是「被狗追」比重佔12.8%，排名第二高；最大原因還是天雨路滑占比17.4%，國泰產以7大主題面向評測駕駛人的知能，3分鐘解讀並給予個人化建議，對症下藥避免犁田事故一再發生。

國泰產險表示，據交通事故統計，初領駕照騎士(通常為18-20歲)交通事故率偏高，原因包含機車操控不佳、法規觀念不清、環境路況不熟等，但下場往往就是與好兄弟「相見歡」。因此，國泰產險積極打造「零事故研究所」網站，提供用路安全新知和駕駛能力測驗，並與民眾線上互動，彙整事故經驗，期望提升用路人的交通安全意識，減少車禍的發生。

每個人對於交通安全最熟悉的時候，不外乎是考取駕照的當下，隨著時間更迭，不少人就自然而然退化成「馬路三寶」。為了改善三寶橫行無阻的現象，火線話題包含新制法規、交通路權、防禦駕駛、科技新知、車禍處理等議題，國泰產險提醒，只要你願意用三分鐘就能換取一輩子的行車安全。

零事故研究所的調查顯示，犁田原因的前三名分別為「天雨路滑」占17.4%、其次是「被狗追」占12.8%、「閃避不及」占11%；首先「天雨路滑」造成犁田的原因可能是因為車速過快、駕駛技巧不足抑或是駕駛觀念不夠成熟所導致，再來「被狗追」，一般來說動物應該不會主動挑釁人類，可因為機車行駛時太大聲而受到驚嚇，造成狗狗瘋狂追逐；最後是「閃避不及」，一般而言造成閃避不及的可能原因為「疲勞、分心或駕駛技巧不足」。當你發現騎乘時常常發生犁田事故，應該檢視究竟是何種問題造成(自身、車輛亦或是環境)，才能對症下藥避免犁田事故一再發生。

為達到駕駛人的零事故目標，國泰產險的零事故研究所首先在「駕駛適性診斷」方面，讓駕駛人可以透過問卷診斷自己的開車適性度及安全度，並給予個人化建議，藉此了解自身的駕駛性格、培養良好的駕駛習性；其次是「危險感知測驗」採用實際的行車畫面，評測駕駛人是否能夠察覺道路情境中的潛在風險，並採取正確的避險行為，提升駕駛人對路況的風險認知及反應能力。最後的一種測驗為「行車金頭腦」，以7大主題面向評測駕駛人的知能，解讀受測者的道路安全知識力，挖掘不足並正確學習，全方位提升駕駛安全知能。

國泰 產險 研究所

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