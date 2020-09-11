民間消費與出口數據旺 惠譽上調台灣GDP至1%

國際信評機構惠譽上調台灣實質GDP至1%，而且估計明年有機會反彈至3%，主要是民間消費與出口數據復甦的速度相當快，超出預期，但台灣銀行業經營環境仍較困難，a級評等展望仍為負向。

惠譽今日發布一篇新聞稿指出，儘管台灣經濟復甦速度超出預期，但疫情帶來的下行風險以及銀行的資產品質、獲益能力及部分資本緩衝的壓力下，惠譽預計台灣銀行業到2021年都不會復甦。

同時，惠譽也將台灣今年實質GDP，從原先預測的負成長0.2%，上調至1%，而預估明年的GDP也將從原先預測的2.8%上升至3%，主要是因民間消費與出口數據顯示出台灣復甦速度超出原先預期。

對於台灣銀行業，惠譽認為，台灣銀行業的平均逾放比會持續升高，今年上半年的1%，到明年底會上升至2%，因為紓困措施之後將逐步到期，部分逾放會推遲到今年底至明年上半年，儘管大多數紓困貸款都有政府作為擔保或有擔保品，但估呆帳會有所增加，信用損失近期可能也會增加。