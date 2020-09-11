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中小企業資本復興運動論壇 催促金融鬆綁

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

金融鬆綁是現在產經最重要的議題之一，由長風基金會、燃點公民平台與台灣金融科技協會攜手舉辦的「中小企業資本復興運動」論壇，將在9月12日登場，與會者將呼籲，中小企業創業板是台灣經濟未來再起的重要舞台，台灣各界應高度重視此議題。

台股加權指數在今年突破歷史高點，1990年代活絡的資本市場，引領台灣半導體及電腦行業崛起，但過去十年網路經濟興起，台灣資本市場卻是明顯掉隊，包括掛牌公司數量、募資金額，成交的活絡度及公司的估值等，都遠遠落後世界主要市場。

長風基金會、燃點公民平台與台灣金融科技協會邀集政大金融科技研究中心主任王儷玲教授、走著瞧創辦人暨財務長鄭勝丰、台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠、福邦證券董事長林火燈、長風基金會執行長蔡玉玲，由寬量國際執行長李鴻基主持，將在明日針對攸關台灣資本市場如何呼應新經濟的需求，中小企業、券商及主管機關如何良性互動的議題舉辦論壇。

會議內容包括在法規面上如何鬆減對新經濟型公司掛牌的門檻與審核；如何讓券商擁有更多造市工具，活絡中小企業在股市的交易量及估值；及如何透過合理輔導收費，賦與券商要求準掛牌企業，強化公司治理的要求，進行結構性的探討。

主辦單位呼籲，台灣各界應將中小企業創業板議題視為國家發展層級的戰略任務，結合政府、證券交易所、證券公司、新創產業，發動「中小企業資本復興運動」，共同為台灣打造下一個三十年的榮景。

金融科技 資本市場

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