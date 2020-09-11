以量補價效果仍有限 一銀預計下修兩成內預算數

央行降息後，銀行淨利收受影響，公股銀行前八月獲利都不如去年，第一銀行總經理鄭美玲今（11）日表示，一銀前八月稅後純益年減15.8%，預計今年預算目標約下修約兩成之內。

鄭美玲今日出席延吉分行視察雙語分行推動成果，接受媒體訪問時指出，一銀獲利下滑原因主要來自淨利差的減少，儘管放款量有增加能彌補一些淨利收的減少，但仍有下滑，預計銀行今年預算目標，會較原預算數下修約兩成之內。

房貸承做量方面，鄭美玲表示，在央行降息後，同業間對房貸策略都有進一步思考，畢竟房貸長達30年期，承做利率一項都以指數型利率為基準，目前一銀的i為0.8%，若未來再降，房貸利率就會再下降，銀行利率風險就會相當大，因此每個銀行都有斟酌與策略。

鄭美玲說，由於一銀房貸政策有所變動，改用階梯報價的方式進行，對銀行而言利率管控上較佳，但在房貸業務，也受到影響，今年與去年比，並無很大的增幅。