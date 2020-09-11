國銀連兩天爆海外聯貸案踩雷 金管會：逐案逐家檢視

國銀在海外踩雷近期頻繁爆出，繼昨天8家國銀在印尼踩雷後，今天又爆出5家行庫在中東踩雷。金管會主委黃天牧今表示，銀行局已逐案、逐家檢視，從前一、兩個月就有交代銀行局長要開始留意，若案情嚴重也會請銀行到金管會說明。

國銀近期天天都爆海外踩雷，黃天牧今表示，疫情過程中每個國家經濟都會受到影響，踩雷當然要特別注意，但台灣整個銀行在逾放跟資產覆蓋率，也就是金融韌性上相對是非常強韌，看到這些踩雷，個別銀行要注意，可是整體銀行穩定性是沒有問題的。

黃天牧也表示，目前銀行局已針對不同銀行的資產品質，包含最近踩雷授信的情況，已逐案、逐家去檢視，銀行局如果認為案情需要特別注意，也會請當事的銀行來做說明，目前在密切觀察中，金融韌性夠強健，但針對個別銀行的監理，有特別交代銀行局長，在一、兩個月前就開始留意。

積極海外布局的中信銀，除昨天的印尼踩雷，今年也有新加坡踩雷案。中信銀行總經理陳佳文表示，疫情讓企業營運風險增加，國銀踩雷案增加很正常，「個案總是會有」，將會降低對東南亞當地分行的業績目標要求，轉而提高監管力道。

陳佳文表示，受到疫情影響，企業營運風險增，投資本身就會有風險，但台灣的銀行體質健全，只要不是系統性風險，個案總是會有，不需太擔心。

針對風險較高的東南亞地區，陳佳文表示，因為當地企業槓桿比高、自有資金比低，當地企業的體質不如台灣本土企業，因此當經濟或生意不好，就會增加倒閉風險，將對東南亞地區分行業績的要求放緩，改為加強監管力道，推展業務會更審慎。