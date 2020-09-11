華南銀挺兆元振興 協助企業創新轉型

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，財政部為加速提升振興經濟動能，號召九家泛公股行庫組成「金融國家隊」，共同推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，華南銀行自7月1日起針對資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠能產業及民生戰備等六大核心戰略產業，與進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業，推出為期一年的「兆元振興融資專案」，開辦二個月以來已協助企業客戶快速取得新核准額度合計約475億元。

為響應金管會推動「綠色金融行動方案2.0」，華南銀行也力挺綠色融資，近日統籌主辦寶晶能源旗下城市發展電業公司新台幣35億元聯貸案，提供建置屏東縣太陽能電廠所需資金，該案也是寶佳集團首宗跨足太陽能發電的大型案場。

此外，配合政府鼓勵企業擴大在台投資的政策，華南銀行積極辦理國發基金「歡迎台商回台投資優惠專案貸款」、「根留台灣企業加速投資專案貸款」及經濟部「中小企業加速投資貸款」等投資台灣三大方案，截至9月4日核准金額累計已達410億元，另提撥200億元融資額度，為台商量身打造「台商回台購（建）置工業區土地、廠房貸款」專案，協助回台投資企業取得購地建廠、購置機器設備及營運週轉所需資金。

為了進一步協助企業主掌握政府解決企業缺地問題相關措施及工業地產市場第一手資訊，華南銀行預定於10月再次攜手台灣中小企業聯合輔導基金會，分別在北 、中、南區舉辦三場次工業區巡迴講座，屆時歡迎企業主、高階主管及對議題有興趣人士就近參與講座，藉由政府、企業與銀行間三方交流互動、經驗分享，協助企業提升經營競爭優勢以確保永續發展。