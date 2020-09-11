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一銀客戶需求仍存 總座鄭美玲：不會收香港財管業務

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

合作金庫（5880）將收掉香港財富管理業務，此話一出備受關注。第一銀行總經理鄭美玲今（11）日指出，「客戶需求還在、資產還放在那裡，業務開辦與結束都需要審慎評估，從客戶權益出發，目前沒有打算要收到香港財管業務，未來則再看發展情況。」

至於香港資金部分，鄭美玲說，是有一些外移，但追蹤後發現，六成以上的移動資金都是回台，也符合國家的政策期望，而一銀新加坡分行之存款並無具體增加，可能其餘資金匯到同業。

今年以來，國銀海外市場踩雷頻傳。鄭美玲說，一銀截至8月底止，海外逾放率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率也超過500%以上，都在可控範圍之內，也委請海外分行經理，要隨時注意客戶情況，有任何異狀要積極且即時處理。

至於大中華地區的曝險持續調降中，會較為謹慎，大陸方面的不動產部分，兩年前就已經不再承做陸企的商用不動產，除非是緊密的客戶；而香港大多是大型企業，經觀察後，他們仍經得起美中貿易、疫情衝擊，目前來看，沒有特別需要關注的問題放款。

香港 第一銀行 疫情

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