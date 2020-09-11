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安泰銀澄清 沒參貸天津高銀天下不動產聯貸案

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

安泰銀行（2849）今天指出，有傳該行參貸港商高銀金融集團在大陸天津的「高銀天下」117層超高大樓的地產開發聯貸案，並不正確。安泰銀行高層主管指出，該行並未參與相關聯貸、融資承作，外界傳聞有誤，也沒有參與涉及大陸地產開發案的融資。

安泰銀強調，主管機關相當關切國銀對大陸曝險，安泰銀也嚴格把關，大陸曝險部位持續下降，無論是外資企業在大陸投資或者是陸資企業，安泰銀已經緊縮避開。因此近期一再傳出安泰銀參貸大陸天津超高大樓開發案聯貸，安泰銀鄭重澄清傳聞並不正確。

據了解，安泰銀僅有參與高銀金融在香港的聯貸案，擔保品為香港的大樓，目前並未違約、無增提逾放問題，預期該筆聯貸案將可能採取到期清償、順利終止聯貸契約的做法，安泰銀不致在此案發生踩雷狀況。

安泰銀行 聯貸案 香港

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