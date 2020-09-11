快訊

兒性侵同學…抵不住逾4000則網路留言撻伐 警員父深夜道歉

約旦軍用彈藥庫驚傳爆炸！住家窗戶玻璃被震裂

ESG投資續熱 永豐投顧：完成依據SASB的個股ESG報告

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

ESG投資持續發熱，永豐投顧領先業界完成第一份依據SASB準則進行個股ESG研究報告。永豐投顧總經理李學詩指出，近幾個月來外資法人對台股ESG報告需求明顯增加，金管會8月宣佈推動綠色金融行動方案2.0，要求機構投資人將ESG議題納入投資評估決策流程，ESG 議題由歐美吹向亞洲，台灣ESG市場正要快速起飛。

李學詩指出，ESG投資正在台灣發酵，除了共同基金、ETF等金融產品相繼上市外，近幾個月持續收到機構投資人的報告需求，如歐洲基金投資機構已將ESG責任投資納入自律規範，近期更有歐洲主權基金投資組合剔除不合永續發展之台股，原因是海外子公司廠逾越了ESG責任投資的標準，ESG成為外資買台股的評估條件之一，不只是法人注意，上市櫃企業也要回應這股趨勢。

因應證券市場對ESG需求，永豐投顧領先成為第一家推出ESG研究報告的投顧業者，今年已有40檔個股報告納入永續評估系統評分，協助海外機構投資人了解台灣ESG公司，目前更已進展完成依據SASB（Sustainability Accounting Standards Board；永續會計準則委員會）準則的ESG個股報告，深度聚焦台灣公司ESG評比。

李學詩指出，即將發表的ESG報告涵蓋績效與風險兩大構面，評估方式係依據企業所發佈的企業社會責任報告書、官方網站、及外部利害關係人公開評論等資訊，按照ESG三大面向與11個評估指標，劃分評等。風險面評估係依照SASB準則，區分五個評等，評析永續風險指標對公司財務及營運表現是否有重大影響，是台灣首家將SASB準則納入ESG評估報告，有利於法人評估直接運用。

李學詩表示，不論是對於氣候變遷、社會永續、供應鏈管理等，依照SASB準則來判斷對公司財務及營運表現，如果風險提示越高，則對財務的影響可能性越大，反之亦然。建議企業持續關注ESG的最新趨勢，以確保獲得資本市場的正確評價與追求永續發展。

台股 個股

延伸閱讀

黃軍儒：ESG債券基金成長空間大

三類資產 疫情大贏家

台ESG市場起飛 永豐投顧領先完成依據SASB準則個股報告

疫情造就ESG投資熱

相關新聞

金控逆轉勝 前八月賺2,781億

受惠投資利益與股息入帳，整體上市櫃金控公司累計前八月獲利2,781億元，終於逆轉勝，從前七月累計獲利比去年衰退到前八月轉...

新台幣早盤強彈逾2角 觸及29.278元

新台幣今天早盤以29.520元兌1美元，貶值0.1分開出。

玉山銀挺偏鄉 提升學童英語能力

面對國際化浪潮，提升國民英語力、打造台灣成為雙語國家，是當前重要議題。學童英語程度呈現M型化分布，在偏鄉地區更形顯著。玉...

華銀振興融資 協助企業創新轉型

近期國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，財政部為加速提升振興經濟動能，號召九家泛公股行庫組成「金融國家隊」，共同推動「公股攜手，兆...

港版國安法效應 合庫銀裁撤香港財管業務

美中貿易衝突加劇，加上實施國安法，香港金融中心地位岌岌可危；因應國際新變局，合庫金控董事長雷仲達昨（10）日表示，海外布...

國銀放款中小企 創新高

政府大力紓困中小企業，國銀配合政策拚命放款融資。金管會銀行局昨（10）日公布最新統計，光是7月單月大增1,488.54億...

金管會防堵金控虛增資本

為避免金控虛增資本，金管會昨（10）日表示將修正規定，增訂金控子公司及金控有重大影響力的轉投資事業，持有金控發行的普通股...

合庫金董座雷仲達：房市未過熱 不須壓抑

國內房市熱呼呼，合庫金董事長、中央銀行常務理事雷仲達昨（10）日分析，近期房市交易確實回溫，但不至於過熱，目前的回溫仍屬...

六壽險前八月營收 寫最佳紀錄

受惠7、8月台股指數走高，六大壽險公司積極實現獲利，加上正值現金股息入帳高峰，六大壽險公司前八月稅後純益1,582.8億...

國銀海外踩雷 損失恐逾百億

疫情衝擊全球，今年來國銀海外踩雷案件頻傳，可能損失金額已逾百億元。根據金管會資料，今年來到昨（10）日止，國銀通報踩雷的...

五行庫阿聯踩雷 曝險1億美元

國銀海外踩雷頻仍，來自中東的阿聯最大私人醫療集團NMC，因疑涉財報作假的公司治理問題，聲請重整，高額跨國聯貸波及台資銀行...

今年前八月IPO家數腰斬 僅14家

金管會昨（10）日公布近三年上市櫃公司籌資情況，今年前八月，上市櫃公司發債、現金增資等籌資金額5,724.5億元，比去年...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。