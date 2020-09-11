ESG投資續熱 永豐投顧：完成依據SASB的個股ESG報告

ESG投資持續發熱，永豐投顧領先業界完成第一份依據SASB準則進行個股ESG研究報告。永豐投顧總經理李學詩指出，近幾個月來外資法人對台股ESG報告需求明顯增加，金管會8月宣佈推動綠色金融行動方案2.0，要求機構投資人將ESG議題納入投資評估決策流程，ESG 議題由歐美吹向亞洲，台灣ESG市場正要快速起飛。

李學詩指出，ESG投資正在台灣發酵，除了共同基金、ETF等金融產品相繼上市外，近幾個月持續收到機構投資人的報告需求，如歐洲基金投資機構已將ESG責任投資納入自律規範，近期更有歐洲主權基金投資組合剔除不合永續發展之台股，原因是海外子公司廠逾越了ESG責任投資的標準，ESG成為外資買台股的評估條件之一，不只是法人注意，上市櫃企業也要回應這股趨勢。

因應證券市場對ESG需求，永豐投顧領先成為第一家推出ESG研究報告的投顧業者，今年已有40檔個股報告納入永續評估系統評分，協助海外機構投資人了解台灣ESG公司，目前更已進展完成依據SASB（Sustainability Accounting Standards Board；永續會計準則委員會）準則的ESG個股報告，深度聚焦台灣公司ESG評比。

李學詩指出，即將發表的ESG報告涵蓋績效與風險兩大構面，評估方式係依據企業所發佈的企業社會責任報告書、官方網站、及外部利害關係人公開評論等資訊，按照ESG三大面向與11個評估指標，劃分評等。風險面評估係依照SASB準則，區分五個評等，評析永續風險指標對公司財務及營運表現是否有重大影響，是台灣首家將SASB準則納入ESG評估報告，有利於法人評估直接運用。

李學詩表示，不論是對於氣候變遷、社會永續、供應鏈管理等，依照SASB準則來判斷對公司財務及營運表現，如果風險提示越高，則對財務的影響可能性越大，反之亦然。建議企業持續關注ESG的最新趨勢，以確保獲得資本市場的正確評價與追求永續發展。