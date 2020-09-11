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沃旭能源Q4在台發行第二批綠債 法巴、國泰、中信主辦

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，圖為沃旭能源與大葉大學產學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。報系資料照
沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，圖為沃旭能源與大葉大學產學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。報系資料照

沃旭能源（Ørsted）表示，正籌備於今年第四季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券，並於10日宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商。

繼去年11月成功在台灣掛牌兩檔總額為新台幣120億元綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造，將可提供乾淨電力給100萬台灣家戶所需用電。

本次綠債將由Ørsted Wind Power TW Holding A/S發行，由母公司沃旭丹麥（Ørsted A/S）提供全額擔保。

沃旭能源憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場，以支持需要大量資金投入的離岸風電產業，積極協助台灣落實離岸風電建置目標實現能源轉型。

本公告中的訊息不會改變沃旭的2020財務年度財報準則或已宣布的2020年預期投資水準。

離岸風電 新台幣 債券

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