港版國安法衝擊 合庫銀裁撤香港分行財管業務

美中貿易衝突加劇，加上實施國安法，香港金融中心地位岌岌可危；因應國際新變局，合庫金控董事長雷仲達今（10）日表示，海外布局將進行三大調整，包括香港分行的財富管理業務收攤、人員撤回台灣、調降對中港兩地的曝險，以及限縮中港兩地的業務範圍。

合庫金宣布發行「合庫漢來美食世界卡」，雷仲達會後受訪時表示，「美中對抗的影響比疫情更大，加上實施國安法，香港未來的金融中心地位不知會如何改變，我們決定把香港分行的財管業務收掉、人員移回台灣。」除此之外，雷仲達說，合庫對中國、香港的曝險比重與業務範圍也會同步縮減。

自爆發「反送中」事件以來，香港持續動盪，市場表現不佳，加上中國大陸近年經濟不太穩定，合庫刻意調降對中港兩地的曝險。以中國大陸而言，合庫曝險占淨值的比重，已由過去最高48%，降至近期的35%，降幅高達13個百分點。

雷仲達認為，美中對抗的影響遠比疫情大，加上港版國安法上路，香港未來金融中心地位會怎麼改變，一直是市場關注的焦點，「香港曾是重要的資金管理中心，但如今資金都跑走」，所以合庫決定把香港分行的財富管理業務收掉，同時也會降低中港兩地的曝險、並把業務範圍縮小。

美中貿易衝突、港版國安法以及新冠肺炎疫情，使銀行海外獲利大受衝擊，合庫海外分行加OBU（國際金融業務分行）的獲利占比，也由過去最高的39%，縮減到目前的31%，減幅達8個百分點。

受到洗錢防制上路、共同申報準則（CRS）影響，曾是國銀海外獲利金雞母的香港分行，財富管理客戶逐漸流失，包括土地銀行、台灣企銀近年紛紛宣布停辦財富管理業務，合庫銀加入後，已是第三家宣布停辦香港分行財富管理業務的公股銀行。