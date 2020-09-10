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台灣又多一張神卡！富邦J卡「疫」軍突起

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

台灣又多一張流通卡數破百萬張的重量級神卡!富邦J卡「疫」軍突起，原本是主打回饋無上限的旅日神卡，但在新冠疫情影響出國，轉向擴大行動支付圈，反倒擠進第六張。

目前台灣有5大百萬張重量級信用卡，包括國泰世華Costco聯名卡210萬張、中國信託LINE Pay卡180萬張、玉山家樂福卡150萬張、台新新光三越卡120萬張，以及去年加入「百萬卡俱樂部」的遠銀快樂信用卡。

北富銀表示，LINE Pay行動支付生活圈不斷擴大，消費場景變得更多元豐富，再加上台北富邦銀行貼心返利卡友，大幅增加J卡的市占率。

根據統計，富邦J卡上市至今年8月，不到1年半的時間申請卡數突破100萬張，其中J POINTS卡在支付應用更普及下，7-8月的發卡量明顯成長，比去年同期成長4.5倍；簽帳金額也快速增加。

尤其適逢暑假國旅大爆發，J POINTS卡7月、8月的旅遊簽帳金額，皆以200%的增幅快速成長，成效亮眼。

北富銀觀察，J POINTS卡友多為慣用行動支付的消費者，是對數位金融服務接受度相對較高的客群，希望透過此活動鼓勵更多卡友開立數位帳戶、使用LINE Pay Money服務，享受數位金融的便利、即時與安全。

尤其今年新冠肺炎疫情意外推進數位金融服務的普及性，即便6月開始國內疫情放緩、解封，北富銀數位帳戶的新戶數每月仍穩健成長，依統計，今年6月至8月新開立的數位帳戶，比去年同期成長超過5倍，成效超乎預期。

富邦J POINTS卡下半年大舉升級卡友權益，將國內一般消費的回饋趴數一口氣提升3倍，廣受市場好評，網紅信用卡達人也以自身經驗大力讚許J POINTS卡，將此卡封為值得推薦的神卡。

從市場反應來看，根據北富銀信用卡大數據分析，J POINTS卡7月不僅發卡量速增，簽帳金額也翻倍成長，每張有效卡的7月平均簽帳金額為6月的2.5倍，8月持續增長，其中J POINTS卡友最愛消費的熱點以百貨及超市賣場居冠，其次為添購3C家電、訂旅宿餐飲；此外，J POINTS卡綁定LINE Pay小額支付的消費也大幅增加，簽帳金額7月大躍進，月增648%，刷新紀錄，8月成長力道仍強勁，月增68%，而交易筆數7月、8月皆2倍上跳。

台北富邦銀行 信用卡 LINE Pay

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