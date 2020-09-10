合庫金董座雷仲達：房市回溫很健康 沒有過熱

國內房市熱呼呼，合庫金控董事長、中央銀行常務理事雷仲達今（10）日分析，近期房市交易確實回溫，但不至於過熱，目前的回溫仍屬健康發展，暫時還不到「需要採取動作去壓抑它」的時候。

央行將於下周四召開第3季理監事會。身為歷年來首位擔任央行常務理事的銀行業代表，雷仲達說，央行理監事們一直都很關心房市景氣問題，但根據他的觀察，房市最近確實熱了一些，但不至於到過熱、也還不需要採取動作去壓抑它的程度。

「央行有很多工具可以使用，包括選擇性信用管制，一做下去馬上就會有效果，所以不需要太早執行，房市是經濟的火車頭，房市好也會帶動產業發展，對此我持正向態度」，雷仲達說。

至於房市過熱指標為何？雷仲達認為，可以從價格和交易量兩面向觀察，如果價格是台北市、全國各地全面性的上漲，就有過熱疑慮，如果是地區性、特別是過去房價較低的區域進行補漲，就不用擔心；至於交易量，近期新北市推案很多，但其他地區並沒有這樣的情況。

房市景氣回溫，合庫不動產業務也大有斬獲，截至今年8月底，合庫土建融餘額高達1,230億元，較去年同期大增300億元；房貸餘額則是5,377億元，較去年同期暴增212億元。

受到央行降息，以及協助政府推出各類紓困貸款影響，合庫銀今年利息收益大降，不過在財務操作與手續費收益成長彌補下，合庫銀在公股銀行裡受到衝擊相對較小。

合庫銀今年財務操作眼光精準、獲利頗豐，今年7月底除權息前，台股投資部位一度高達220億元，較去年同期的70億元暴增150億元，隨著台股指數創下歷史新高，合庫銀也獲利了結、入袋為安，目前餘額約160億元。

「我們選擇績優股、高股息的潛力股，不會去買波動太大的股票」，雷仲達說。

截至8月底，合庫股票部位包括短投160億元、長投60億元，今年短投股息收入高達14.3億元，長投股息收入3億元。

在債券部分，台債餘額約3,800億元、外幣債1,095億元，今年台債累計獲利38億元，外幣債賺進22.5億元。