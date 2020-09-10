南山人壽前8月每股盈餘2.32元 創歷史新高

南山人壽（5874 ）今（10）日公布8月自結獲利，其中8月稅後純益為49.3億元；累計 1~8月稅後純益約320.6億元，累計部份創下史上新高紀錄，每股盈餘2.32元。

南山人壽總經理范文偉表示，8月約有18億元現金股利入帳，為維持穩健經營的原則，在穩定的經常性收益及現金股利挹注下，加上在市場波動中實現利，因此8月單月獲利為約49.3億元，截至8月底為止，淨值約4,643億元，較去年底的3,681億元，增加962億元，至於較上月的5000億元略為減少，主要是因為利率上升導致債券評價下降所致，另外6月提存30億元外匯準備金後至今未再提存，餘額有44.4億元；1 至 8 月累計獲利約320.6億元，仍創下史上新高紀錄。

南山人壽 8月合併新契約保費約51億元，南山人壽表示，主要係受惠匯率優勢，美元商品銷售佳，同時8月新推出系列的外溢商品，以創新的現金回饋機制，頗獲市場好評，帶動意外及健康險業績成長，貢獻整體新契約保費收入。此外轉投資子公司南山產物8月總保費收入為4.22億元。其中，個人險簽單保費收入因暫停銷售旅綜險致業績不若預期；而企業險簽單保費收入為新台幣 0.96 億元，較去年同期增加8%。