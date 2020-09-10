快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

南山人壽前8月每股盈餘2.32元 創歷史新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

南山人壽（5874 ）今（10）日公布8月自結獲利，其中8月稅後純益為49.3億元；累計 1~8月稅後純益約320.6億元，累計部份創下史上新高紀錄，每股盈餘2.32元。

南山人壽總經理范文偉表示，8月約有18億元現金股利入帳，為維持穩健經營的原則，在穩定的經常性收益及現金股利挹注下，加上在市場波動中實現利，因此8月單月獲利為約49.3億元，截至8月底為止，淨值約4,643億元，較去年底的3,681億元，增加962億元，至於較上月的5000億元略為減少，主要是因為利率上升導致債券評價下降所致，另外6月提存30億元外匯準備金後至今未再提存，餘額有44.4億元；1 至 8 月累計獲利約320.6億元，仍創下史上新高紀錄。

南山人壽 8月合併新契約保費約51億元，南山人壽表示，主要係受惠匯率優勢，美元商品銷售佳，同時8月新推出系列的外溢商品，以創新的現金回饋機制，頗獲市場好評，帶動意外及健康險業績成長，貢獻整體新契約保費收入。此外轉投資子公司南山產物8月總保費收入為4.22億元。其中，個人險簽單保費收入因暫停銷售旅綜險致業績不若預期；而企業險簽單保費收入為新台幣 0.96 億元，較去年同期增加8%。

保費 南山人壽

延伸閱讀

統一8月營收412.1億元 年減0.3%

受惠房市 網路生活平台數字科技8月營收加溫

網路女裝電商友銓8月營收 再創歷史新高

智慧家電大廠禾聯碩8月營收6.52億 年增11.2%

相關新聞

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

合庫金控董事長雷仲達今日表示，合庫將結束香港分行財富管理業務...

ESG投資正夯 金管會推公司治理三年計畫助攻

近期國內風行「環境、社會及公司治理」（ESG）投資，金管會證券期貨局局今（10）日指出，「公司治理3.0－永續發展藍圖」...

新台幣午盤大漲2.4角 暫收29.29元

新台幣今（10）日午盤以29.29元兌1美元，升值2.4角暫收。

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

比黃金還貴的鈀金，除了在投資市場上聽過，你見過實體鈀金嗎？臺灣銀行自9月10日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝...

蘇揆指示金管會力推「公司治理3.0」 鎖定五大主軸

金管會今（10）日於行政院會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」，提出強化董事會職能，提高獨董比率、提高資訊透明度，提供...

新台幣一度強升2.65角 飆上近29個月高點

台灣今天上演股匯齊揚戲碼，台股開高走高，新台幣更是開盤旋即強升2.65角，站上29.265元價位，也創下近29個月以來的...

股匯雙漲 新台幣早盤狂升逾2角

新台幣今（10）日早盤以29.50元兌1美元，升值3分開出。

社會新鮮人投保 把握四大原則

因應新冠肺炎疫情對國內就業市場的影響，勞動部為鼓勵應屆畢業生於後疫情時期、就業市場回溫之際，積極尋職並穩定就業，祭出「青...

國銀印尼踩雷 17億元飛了

國銀參與海外聯貸踩雷，貸款企業為印尼最大手機通訊設備商Tiphone Mobile Indonesia PT，聯貸金額9...

公股行庫獲利目標達陣...要很拚

公股行庫積極新南向卻傳出不幸踩雷，後續呆帳提存壓力大，再加上低利差環境與紓困當道，相關踩雷事件對公股行庫獲利表現有如雪上...

國際板債券 再爆贖回潮

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，金管會證期局昨（9）日公布最新統計，今年前八月有131檔國際板債被提前贖回...

財經觀點／巨變時代 ESG納入風險管理

隨著大規模傳染病、氣候變遷及政經局勢改變等議題，逐漸成為企業所面臨的風險，金融業既有的傳統風險管理架構已無法應付，因此應...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

國銀印尼踩雷 17億元飛了

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。