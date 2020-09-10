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超會賺！金控雙雄國泰、富邦金前8月合賺1,237億元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

二大壽險金控國泰金（2882）與富邦金（2881）今（10）日雙雙公布8月自結獲利數字，因二大金控前八月都已逼近或超過600億元大關，合計二家稅後純益將近1,237億元，幾乎已占整體15家金控將近45%之多，遠遠超車其他金控公司，主要是因為股市頻頻創新高，壽險業大舉實現股債利益，是今年獲利暴衝的主因之一。

國泰金今日傍晚公布8月自結獲利數字，單月稅後純益127.9億元，雖低於上月的歷史新高紀錄146.5億元，但已比去年同期67億元增加118%。累計1~8月金控稅後純益約596.9億元，逼近600億元大關，年增率近18%，每股盈餘4.2元。雖然整體金額還沒有超越去年全年的638億元，但光前8月的達成率也已達93.5%，主要是因為認列國壽投資印尼銀行踩雷140億元損失所致，若加回去，今年國泰金獲利可能突破800億元大關。

今年國泰金獲利主要靠國壽貢獻，國泰人壽發言人林昭廷副總今晚表示，8月國壽賺107.2億元，是去年同月的2.63倍，主要是因為大舉實現股債利益所致，此外避險成本也有明顯降低，另外有23億元左右現金股利入帳，國壽提存15億元外匯準備後，餘額尚有116億元。不過因利率略上升，截至7月底的6,800億元，較上月略少100億元左右。1~8月國壽賺422.7億元，每股盈餘賺7.10元，續創歷史新高紀錄。

國泰世華銀行8月稅後純益14.7億元，低於7月的19.9億元，國泰世華銀強調，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。國泰產險8月個體簽單保費16.4億元，穩居市場第二。國泰證券與國泰投信各項業務穩定推展，8月稅後純益為1.3億元與0.8 億元。

富邦金今日也公布自結獲利，8月自結稅後純益132.71億元，累計今年前8月稅後純益640億元，都較國泰金來得高一些。獲利較去年同期成長29%，每股盈餘(EPS)為5.97元，續居金控三冠王寶座，並已超越去年全年的587億元與每股盈餘5.48元。富邦金表示，8月稅後淨利、累計前8月稅後淨利及EPS，三創同期歷史新高，主要來自子公司富邦人壽貢獻，富邦人壽8月稅後純益為99.1億元，較去年同期大幅成長131%，累計前8月稅後純益430.58億元，較去年同期成長68%。雖然富邦人壽獲利比國泰人壽少一些，但銀行較國泰表現好，台北富邦銀行8月稅後淨利17.89億元，淨利息收益維持穩定。累計前8月稅後淨利139.09億元。

國泰金 富邦人壽

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