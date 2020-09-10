國銀海外頻傳踩雷 重大偶發通報案件大增

疫情衝擊全球，國銀海外踩雷案件頻傳，根據金管會最新資料，今年以來到9月10日為止，國銀通報重大偶發事件的件數已有20多件，遠超過去年一年的10幾件，可能債權損失金額也從去年一年的2億多美元，暴增至4億多美元。

國銀在海外授信案件傳出逾期的事件愈來愈多，包括歐美、東南亞市場，都傳出踩雷案件，依金管會規定，海外授信案件評估債權可能損失達1,000萬美元以上，就必須向金管會作重大偶發事件通報。

金管會銀行局副局長林志吉今天表示，今年以來這類通報案件，確實有比去年多，不過，近幾年來，國銀參與國際聯貸案比較多，三、五年前參與國際聯貸案少，通報相對少，所以要整體看，不能只看絕對數，當然疫情也有關係。

根據金管會資料，去年一年，金管會接獲的這類通報件數有10幾件，評估可能債權損失金額2億多美元，約新台幣59億元。

今年以來到9月10日止，通報案件已有20幾件，可能損失金額則有4億多美元，約新台幣118億元，不論件數或可能損失金額都增加1倍。