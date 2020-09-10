國銀前7月放款中小企業4,950億元創高 玉山銀首進前三

政府大力紓困中小企業，國銀積極配合政策拚命放款融資。據金管會銀行局今（10）日公布最新統計，光7月單月大增1,488.54億元，不僅創下今年單月最高紀錄，更有機會創下史上新高，累計今年前7月國銀對中小企業放款達4,950億元，亦超越2010年紀錄創下史上新高，已超越年度目標，達標率高達165%，其中合庫銀最賣力，已借出640.39億元，玉山銀則首度擠前三名，今年來累計借出近418億元。

政府為協助企業及勞工度過新冠肺炎疫情難關，今年2月公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，包括新台幣7,000億元貸款額度，其中包括2,000億元中小企業專案貸款是其中一項，另外5,000億元則是公股行庫及郵政儲金支應貸款。

今年來政府陸續推動各項紓困融資措施，國銀對中小企業放款每月都有顯著成長，從央行3月開放中小企業申請後急速增加，單月從2月的346.98億元翻倍爆衝到近800億元，之後也都在500~700億元水準，到6月更是一舉衝破千億元大關，單月達到1,163億元的單月新高紀錄，較開放申請前單月大增3.35倍，7月持續創高放大，單月新增1,488.54億元。

銀行局副局長林志吉表示，目前央行提供的2,000億元中小企業專案貸款還有額度，據央行公布資料，8月11日 已受理12萬戶 、金額達到1,200億元，加上本周至今受理情形，也約1,400億元 ，因此還有約600億元額度。截至7月底國銀對中小企業放款戶數已達到38.3萬戶 ，較去年底增加9.2萬戶 。

此外短短七個月來新增放款金額3,950億元，更已超越年度目標3,000億元，達成率為165%。其中中小企業放款金額成長最多的業者，第一名為合作金庫640.39億元，較上月大增208億元；第二名是台企銀473.23億元，玉山銀行首度以417.98億元擠上第三名，把上月第二名的永豐銀擠出榜外，之前前三名的土銀也在榜外。

據資料顯示，這已是國銀自2017年以來連續四年都放款超越年度目標，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152%，2018年達成率為124%，2019年達成率更衝上170%，今年依此進度有機會再創新高。

金管會表示，截至今年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆3,929億元。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.49%，占民營企業放款餘額比率為66.79%，分別較6月底比率增加0.59及0.53個百分點；另外，截至7月底止，中小企業放款平均逾期放款比率為0.39%，低於6月底。