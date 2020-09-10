年輕人找工作先實習 最愛這五家公司
今年可說是近年來畢業生求職季拉得最長的一年，面試趣建議，準新鮮人可以先從實習下手，經面試趣數據統計得出，樂購蝦皮、台灣微軟、台新銀行、國泰世華、玉山銀行是五間年輕人熱門實習公司。
以在面試趣最多實習面試心得的台灣微軟為例，它針對行銷、產品、技術、研發以及行政這五種類別開出實習機會，且是長達一年的實習計畫，不只有微軟，還有許多公司都有這類的機會。
經面試趣數據統計得出，「多媒體相關」、「電腦軟體服務業」、「銀行業」此三類為實習機會最多的產業。
面試趣表示，從求職者的面試心得內容可觀察到，近年越來越多企業開出實習職缺，且實習並非停留在過去大家既定印象中的「學皮毛」、「打雜」，許多有遠瞻性公司，開始將實習當作是培育人才的一部分，會依據不同的專業領域提供實習機會，讓實習生參與在各個面向。
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