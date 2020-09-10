滙豐年輕銀行家培育計畫起跑 招10~15名金融新血

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

每年吸引上千人申請的滙豐(台灣)商業銀行(下稱「滙豐台灣」)「年輕銀行家培育計畫」近期已正式啟動報名，自即日起至2020年10月31日截止，預計招募10至15位傑出的金融新血，透過國際化且專業化的完整培育與實戰，為有志在國際舞台發揮的的在地青年人才提供最好的機會。

對於有興趣參與短期實習培訓的在學生，滙豐台灣亦同步啟動「實習生培育計畫」報名，申請期限同樣為2020年10月31 日截止。歡迎對金融業有高度熱忱，將於2022年畢業的大學或研究所在學同學們報名，預先為自己規劃未來。「實習生培育計畫」將於2021年7月進行為期8周的培訓，預計招募5-10位優秀在學實習生，實習生將實際接觸步調快速的金融環境，提早為成功的銀行職涯奠定良好的基礎。表現優異的實習生，更有機會直接成為2022年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

滙豐(台灣)商業銀行人資長陳慧珠表示：「人才發展是滙豐重視的要點之一，我們深知，要為未來做好準備，須在同仁初入職場的階段就開始積極進行人才培育，因此我們持續推動年輕銀行家培育計畫與實習生培育計畫，期待能發掘潛力新秀並培養為公司未來經理人。每位年輕銀行家都會安排導師與夥伴，協助支持與引導其職涯發展，同時也有機會負責銀行重要的專案，培養領導能力，成為銀行不可或缺的人才。」

本次「年輕銀行家培育計畫」與「實習生培育計畫」招募採履歷隨到隨審，歡迎有志者儘早申請。除了透過滙豐官方網站了解培育計畫相關內容外，滙豐台灣也將分別在今年的9月23日與9月24日分別舉辦兩場線上說明會，歡迎對金融業有興趣的人才至專頁報名參加。

滙豐台灣連續三年獲得《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主」，連續十年獲得《天下雜誌》頒發「天下企業公民獎」，歡迎重視多元包容企業文化，認同永續發展，並對環球金融職涯懷抱理想的好手們踴躍報名，掌握加入最佳工作場所的機會。

實習 職涯 金融業 滙豐銀行

延伸閱讀

木藝人才培育基地融入AR 北科大揭牌

天下雜誌滿意度高 黃敏惠：共創嘉義光榮感

環球購物中心「星空展、糖果屋」打卡點加碼快閃美食

公司治理典範 元大期連三年獲天下雜誌CSR獎

相關新聞

ESG投資正夯 金管會推公司治理三年計畫助攻

近期國內風行「環境、社會及公司治理」（ESG）投資，金管會證券期貨局局今（10）日指出，「公司治理3.0－永續發展藍圖」...

新台幣午盤大漲2.4角 暫收29.29元

新台幣今（10）日午盤以29.29元兌1美元，升值2.4角暫收。

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

比黃金還貴的鈀金，除了在投資市場上聽過，你見過實體鈀金嗎？臺灣銀行自9月10日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝...

蘇揆指示金管會力推「公司治理3.0」 鎖定五大主軸

金管會今（10）日於行政院會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」，提出強化董事會職能，提高獨董比率、提高資訊透明度，提供...

新台幣一度強升2.65角 飆上近29個月高點

台灣今天上演股匯齊揚戲碼，台股開高走高，新台幣更是開盤旋即強升2.65角，站上29.265元價位，也創下近29個月以來的...

股匯雙漲 新台幣早盤狂升逾2角

新台幣今（10）日早盤以29.50元兌1美元，升值3分開出。

社會新鮮人投保 把握四大原則

因應新冠肺炎疫情對國內就業市場的影響，勞動部為鼓勵應屆畢業生於後疫情時期、就業市場回溫之際，積極尋職並穩定就業，祭出「青...

國銀印尼踩雷 17億元飛了

國銀參與海外聯貸踩雷，貸款企業為印尼最大手機通訊設備商Tiphone Mobile Indonesia PT，聯貸金額9...

公股行庫獲利目標達陣...要很拚

公股行庫積極新南向卻傳出不幸踩雷，後續呆帳提存壓力大，再加上低利差環境與紓困當道，相關踩雷事件對公股行庫獲利表現有如雪上...

國際板債券 再爆贖回潮

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，金管會證期局昨（9）日公布最新統計，今年前八月有131檔國際板債被提前贖回...

財經觀點／巨變時代 ESG納入風險管理

隨著大規模傳染病、氣候變遷及政經局勢改變等議題，逐漸成為企業所面臨的風險，金融業既有的傳統風險管理架構已無法應付，因此應...

企業揭露ESG資料 投資人不滿意

安永ESG調查顯示，超過九成的投資者看重非財務績效，並扮演投資決策關鍵。ESG（環境、社會及公司治理）訊息揭露漸成焦點，...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

國銀印尼踩雷 17億元飛了

保險金給付作業出錯 這家保險公司被罰120萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。