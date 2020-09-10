ESG投資正夯 金管會推公司治理三年計畫助攻

近期國內風行「環境、社會及公司治理」（ESG）投資，金管會證券期貨局局今（10）日指出，「公司治理3.0－永續發展藍圖」五大主軸之一就是「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」，並預期明年將有綠色債券、社會債券可持續發展債券等永續債券的發行。

金管會力啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」三年計畫，並以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」五大主軸，推動39項措施。

證期局局長張振山指出，這次的公司治理3.0，特別強調「永續發展藍圖」，談的就是ESG商品，目前節6月底為止，綠色債券發行量達到43檔、金額1,143億元，目前金管會已規劃發行可持續發展債券，並預期年底會有公司申請，並於明年發行。

張振山表示，目前ESG商品是國際熱門商品，也廣受外資青睞，因此藉由「公司治理3.0－永續發展藍圖」，揭示金管會未來三年的目標中，其中一項主軸就是ESG商品包括永續發展債券的發行，在商品出來後，也會有指數商品跟隨著出來，這是未來三年一系列可預期將會看到的。

金管會也指出，本次藍圖將規劃建置永續板，推動可持續發展債券、社會責任債券及綠色債券等永續發展相關商品，此外，也將透過持續提升公司治理評鑑效度，及增加公告中小市值公司之評鑑排名，進一步鼓勵上市櫃公司自發性提升其公司治理品質。