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比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
鈀金條塊正面。圖／臺灣銀行提供
鈀金條塊正面。圖／臺灣銀行提供

比黃金還貴的鈀金，除了在投資市場上聽過，你見過實體鈀金嗎？臺灣銀行自9月10日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售瑞士PAMP鑄造之「幸運女神1公克鈀金條塊」，這也是台銀首度銷售鈀金條塊，希望能藉此打開台灣市場對實體鈀金的接受度。

台銀表示，本次銷售的鈀金條塊，其規格為重量1公克，含鈀成色千分之999.5，尺寸為8.9x14.7mm，每條售價新台幣3,360元，但本品項台銀不買回。

鈀金條塊正面以羅馬神話中的幸運女神為主題，裝飾著麥穗、罌粟花、豐收號角 、錢幣以及命運之輪，象徵財富、繁榮與好運。條塊背面由上至下分別標示此條塊的製造商、製造國家、重量、材質、純度、認證單位及序號。

台銀表示，瑞士PAMP（Produits Artistiques Metaux Precieux）為世界知名的貴金屬鑄造廠，是國際貴金屬市場的領導品牌之一。PAMP以新穎的藝術設計美化此款小型條塊，並賦予時尚潮流的嶄新風格，堪稱貴金屬工藝之精品，適合收藏保值及餽贈親友。

本次是台銀第一次銷售實體鈀金條塊，由於不買回，因此主打贈禮和收藏市場；不過國人較為熟悉，接受度較高的仍為黃金，台銀這次推出鈀金條塊主要是希望提供消費者更多元的貴金屬選擇，因此進量不多。

到底鈀金有多貴？以今天銷售的1公克鈀金條塊3,360元來說，今日台銀銷售1公克黃金條塊售價為2,500元，鈀金明顯比黃金貴許多。

鈀金條塊反面。圖／臺灣銀行提供
鈀金條塊反面。圖／臺灣銀行提供

台銀 臺灣銀行

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