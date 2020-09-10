蘇揆指示金管會力推「公司治理3.0」 鎖定五大主軸

金管會今（10）日於行政院會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」，提出強化董事會職能，提高獨董比率、提高資訊透明度，提供非財務資訊的揭露等五大主軸，行政院長長蘇貞昌指示金管會全力推動，加強宣導，創造良好投資環境，也為產業發展帶來更大的成長動能。

金管會指出，該會已啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」三年計畫，透過「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」五大主軸、共計39項具體措施。

金管會表示，相關措施深化上市櫃公司治理，並推動企業及投資人重視公司治理，並以營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化資本市場國際競爭力為主要目標，該會將與證交所、櫃買中心、集保公司及期貨交易所等周邊單位，以未來三年為期共同努力推動，每年並將依藍圖計畫實施情形進行滾動式修正，繼續推動五大措施。

蘇揆表示，台灣因整體公司治理完善、法規透明度高，資本市場健全，已經備受國內外肯定，同時，也是因為防疫有成，世界看到台灣在這一方面的活動力始終不減。他說，近年來，金管會推動公司治理有成，股東電子投票率達100%、全體上市櫃公司都設置獨立董事、設置審計委員會的公司也近八成。

蘇揆指出，為擴大成效，金管會特別制訂「公司治理3.0」，針對五大主軸，特別著重強化企業社會責任、永續經營等面向，促進企業資金投入環境及社會公益事項，包括綠色債券、社會責任債券等，這也正是外資相對看重的經營指標，要讓國際機構對台股更有信心，敦促企業落實公司治理。

蘇揆強調，現正值國際經貿版圖改變，全球供應鏈重組的關鍵時機，每一次改變都是新的機會，政府超前部署，優化投資環境、推動「投資台灣三大方案」金額已破兆元，今年底可實際到位資金將超過6,200億元，海外匯回資金也達2,100億元，蔡總統揭示要讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」，鼓勵更多跨國企業來臺投資，增強資金挹注我國產業的力道。