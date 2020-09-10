社會新鮮人投保 把握四大原則

因應新冠肺炎疫情對國內就業市場的影響，勞動部為鼓勵應屆畢業生於後疫情時期、就業市場回溫之際，積極尋職並穩定就業，祭出「青年就業獎勵計畫」，針對已就業之2019學年度應屆畢業生提供就業獎勵，7月新鮮人全職工作數逐漸回升，保險專家提醒，步入職場的社會新鮮人，別忘檢視現有保障，除了父母已為自己買的保險外，可依目前的收入及保障需求，重新調整或補齊缺口，將自己的基礎保障網建構起來。

元大人壽表示，社會新鮮人投保可先就意外險、醫療險、失能扶助險及壽險等基本保障著手，並把握先定期、後終身、重保障、再累積資產的四大原則進行規畫 。

由於大部分的職場新鮮人第一分薪水都不會太高，元大人壽提醒，在保單規劃上必須量力而為，可用年收入的10%作為保費預算參考，確保每年所須繳交的保費皆在能力範圍內。

在主約方面，社會新鮮人可優先選擇保費經濟且保障高的定期壽險，若有額外預算可同步規劃失能扶助險。以投保「元大人壽新加值定期壽險(TM)」為例，不但保費親民保障大，且在每屆滿五年及結婚、生子等情況下，可依條款約定申請增加保額，配合人生階段責任變重而提高保障。

針對意外和醫療保障，建議可在主約下附加定期附約，更能符合社會新鮮人的預算。由於甫入職場，正處於事業打拚期，出差機會可能較多，上班的交通工具也多為機車，人身傷害保險附約與意外傷害醫療保險附約可分散意外身故及意外醫療的風險。

為避免因疾病或意外造成的經濟損失，社會新鮮人可規劃住院日額給付及住院醫療實支實付商品，「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約（JR）」就是住院日額與實支實付二合一的保單，只需要投保一張商品就能有新鮮人所需要的醫療保障。