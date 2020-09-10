國銀印尼踩雷 17億元飛了

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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國銀參與海外聯貸踩雷，貸款企業為印尼最大手機通訊設備商Tiphone Mobile Indonesia PT，聯貸金額9,300萬美元，約當新台幣27億餘元，已發生違約近三個月，牽連多達八家國銀。由於該聯貸屬無擔保信貸，沒有擔保品可抵償債務，因此已有銀行決定9月全數提列損失，衝擊國銀第3季獲利。

Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案的金額不算特別大，比起去年底爆雷的大陸上海國儲聯貸案規模4億美元算小case。

不過，Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案，是由一家大型公股行庫與歐系外資聯名主辦，因此總計11家參貸銀行中，台資就占八家，總參貸金額比重超過六成、5,800萬美元，參貸銀行家數、金額比重都很高。

如今該公司爆發財務問題債信違約，無力繳息還款，國銀受損也最深，合計八家參貸行總計參貸金額5,800萬美元，約當新台幣超過17億元，都將打水漂兒。

根據資料，該聯貸是在2018年中簽約，預計今年底到期，11家參貸銀行中，共同主辦行為一歐系外銀與我大型公股行庫聯合掛名，該外銀為管理銀行，兩家主辦行參貸金額均為2,000萬美元，其餘參貸行扣除印尼當地、南韓各一家銀行，剩下的都是台資銀行，公股、民營銀行各半。

至於曝險部位，除聯名主辦的公股行庫外，其次為一家印尼設有據點、新南向耕耘甚深的大型民營銀行、與另一大型公股行庫，各參貸金額1,000萬美元，其他銀行曝險金額500萬美元到250萬美元不等。

Tiphone Mobile Indonesia PT在第2季底就已經傳出違約，因此各家參貸行陸續依規定提列備抵呆帳，迄今違約將滿三個月，因此已有銀行決定本月將全數提足呆帳損失，將反映在第3季季報。

銀行業者指出，Tiphone Mobile Indonesia PT是印尼最大手機設備、通訊設施服務供應商，但是因為新冠肺炎疫情衝擊，導致財務問題，所以無力償債。未來將更審慎評估海外授信業務，但不會因此止步。

公股行庫 印尼 新台幣

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