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網購不再盲目消費 有回饋才會用力刷

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
發卡銀行表示，網購節搭配信用卡回饋活動，往往讓檔期刷卡金額增加二成。圖/國泰世華銀行提供
發卡銀行表示，網購節搭配信用卡回饋活動，往往讓檔期刷卡金額增加二成。圖/國泰世華銀行提供

從雙11、雙12到現在的99購物節，電商促銷活動內容幾乎大同小異，如果想要撿便宜，最好先從信用卡滿額禮下手，消費達指定金額，回饋大約在10%左右，發卡銀行也發現，消費者越來越精打細算，集中活動檔期消費，尤其以單價較高的3Ｃ家電為主，往往讓每次活動檔期刷卡金成長20%。

國泰世華表示，國泰世華蝦皮購物icash聯名卡去年8月底上市以來觀察的幾個現象，聯名卡友最常在蝦皮購物上購買3C家電及生活日用品，尤其是當蝦皮購物優惠檔期開跑時，聯名卡友的刷卡金額即會大幅上升，以６月剛結束的「蝦皮購物618品牌旗艦」為例，其刷卡金額相較平時高出20%，消費力道明顯成長。

慶祝國泰世華蝦皮購物icash聯名卡上市周年，國泰世華銀行特別推出雙重好禮：

第一重「推薦拿好禮」，即日起至11月底，只要透過活動網頁產生專屬推薦網址分享給親友辦卡，並於核卡後30天內累積消費達1,000元，推薦人與被推薦人可各拿300元刷卡金，被推薦人還可再享首刷禮100蝦幣及三張免運券。

第二重「刷卡拿回饋」，即日起至9月30日刷蝦皮購物聯名卡，不限通路一般消費累積達6,000元以上，即贈500元刷卡金，若在蝦皮購物單筆消費滿6,000元，加碼再贈250元刷卡金，總計最高可拿750元刷卡金；配合蝦皮購物「9.9超級購物節」活動，9月9日當天刷蝦皮購物聯名卡除既有最高4%回饋外，再加碼6%，最高享10%蝦幣回饋。

蝦皮購物 刷卡 國泰世華

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