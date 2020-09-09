快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

安永調查發現 公司重視ESG更容易受投資機構青睞

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

安永對全球298家投資機構進行第五次氣候變遷與永續發展服務（CCaSS）調查，發現各投資機構正逐步努力採用環境、社會和公司治理實踐（ESG）等要素做為評估被投資公司之績效。安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務執業會計師曾于哲指出，資本市場規則正被改寫中，格外重視ESG要素以協助投資決策。

調查顯示，高達98%受訪投資者依據公司揭露事項來評估非財務績效；其中有72％受訪者表示他們已採用了結構系統化的評估方式，相較於2018年調查中僅32%，呈現出大幅度的成長。

同時，隨著ESG要素在其決策中扮演核心角色，投資者更加要求公司需承擔相關責任。受訪投資者表示，過去12個月中，非財務績效在其投資決策中具有舉足輕重的作用（91％），其中表示這種情況頻繁發生的投資者比率，從2018年的34％躍升為43％。

氣候變遷在受訪投資者的決策過程中尤為重要。有73％受訪投資者表示在做資產分配與選擇決策時，將投入大量時間和精力以評估氣候變遷的實質風險影響。會計師曾于哲指出：「資本市場規則正被改寫中，我們所看到的是相對於使用短期績效模型，投資機構更專注於長期價值創造，並在評估公司績效時格外重視ESG要素以協助投資決策。」

調查顯示，投資者雖更加看重評估ESG風險或績效，但企業卻缺乏提供標準化及嚴謹的非財務資料能力與穩健性。受訪投資者對於環境風險揭露事項不滿意的比率由2018 年的20%跳升為34%。調查中認為企業並未充分揭露可能影響其經營模式的社會（及公司治理）風險的受訪者比率，從2018年的21％ 增加到41% 。

被問到對於ESG報告的可用性與有效性時，46%受訪投資者表示ESG報告與主流財務資訊脫節是他們面臨的最大挑戰，主要原因在於缺乏即時資訊、或缺少企業如何創造長期價值的資訊、缺乏具前瞻性的揭露事項，以及未聚焦在重大事件上。

曾于哲指出：「ESG 績效報告普遍缺乏與財務報告相同的嚴謹系統與管控。」「在投資者眼中，因應急迫的環境和氣候變遷威脅比以往更重要。儘管許多企業仍處於新冠病毒疫情之危機處理狀態，但相信在此危機結束之後，具有永續發展能力並長期看重的企業，將更加為其帶來長期價值。」

氣候變遷

延伸閱讀

國泰金挺ESG 與客戶共好

台達電 以節能為使命

鴻海 拚綠色生態循環

氣候變遷題材 投資熱點

相關新聞

繳稅效應 7月刷卡額創新高

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，延後入帳效應帶動，國人7月信用卡刷卡金額創下史上單...

上市櫃大陸投資獲利 登峰

金管會昨（8）日公布今年第2季上市櫃公司大陸投資及海外投資情形，疫情創造新商機，大陸地區投資收益1,543億元，創歷年同...

上半年信用卡三大收入 「疫」起減少

信用卡業務三大主要收入罕見同步衰退，今年上半年信用卡簽帳手續費收入、循環信用利息收入及預借現金手續費收入，分別比去年同期...

強勢通路 壓縮發卡銀行簽帳手續費

在強勢通路主導下，信用卡發卡機構與收單機構是同一家銀行的「自行收單」愈來愈多，特約商店可少付手續費，但也相對壓縮發卡銀行...

國泰金挺ESG 與客戶共好

國泰金投資長程淑芬表示，國泰金重視責任投資，關心所投資、或融資的對象是否做好ESG（環境、社會、公司治理），並樂於與被投...

大安森林公園健走…央行總裁們的「綜合維他命」

中央銀行昨在臉書貼文指出，許多人很好奇央行前總裁彭淮南的退休生活，卻難以窺知一二。彭淮南日前應台灣集中保管結算所之邀，代...

台新金、日盛金 8月純益增

台新金公告8月稅後純益14億元、年增19.7%，累計前八月稅後純益101.6億元、年減7.4%，累計每股稅後純益0.82...

2020金融白皮書 聚焦四主軸

2020年金融建言白皮書昨（8）日通過理監事會，主軸聚焦於金融產業發展、以金融扶植實體產業、風險與資安個資管理及政策法規...

永豐銀綠色金融 績優

永豐金（2890）子公司永豐銀昨（8）日公布綠色金融成績，指出創新成功驅動近期當紅的「綠天鵝」綠能產業發展，融資合作太陽...

台幣盤中強升2.5角 央行出手壓縮漲幅

出口報佳音，助長新台幣匯率升勢。出口商爆發恐慌性拋匯、美元買盤相對空虛，新台幣匯率昨（8）日盤中失守29.3元、一度強升...

證交所：持續強化第一上市公司監理措施

證交所表示，近期第一上市公司將在證交所辦理法人說明會，並由相關公司董事長主持。此外，證交所已邀集會計師及承銷商研商，分別...

力擋新台幣強升 央行為何苦守這個容忍值

美國科技股重挫，外資在台股大舉賣超，原以為新台幣會在外資匯出下承壓，但非但沒有看到美元買盤，還因為出口商的賣單掛價愈壓愈低，本周以來新台幣升值力道又加大，盤中升逾2角已成新常態，央行為了讓新台幣收貶，干預的幅度也愈來愈大，市場預估年底以前匯價都會維持在29.25-29.50元之間，而央行則會越守越辛苦。

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

聯合再生：安全儲能才是綠色能源的王道

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。