安永調查發現 公司重視ESG更容易受投資機構青睞

安永對全球298家投資機構進行第五次氣候變遷與永續發展服務（CCaSS）調查，發現各投資機構正逐步努力採用環境、社會和公司治理實踐（ESG）等要素做為評估被投資公司之績效。安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務執業會計師曾于哲指出，資本市場規則正被改寫中，格外重視ESG要素以協助投資決策。

調查顯示，高達98%受訪投資者依據公司揭露事項來評估非財務績效；其中有72％受訪者表示他們已採用了結構系統化的評估方式，相較於2018年調查中僅32%，呈現出大幅度的成長。

同時，隨著ESG要素在其決策中扮演核心角色，投資者更加要求公司需承擔相關責任。受訪投資者表示，過去12個月中，非財務績效在其投資決策中具有舉足輕重的作用（91％），其中表示這種情況頻繁發生的投資者比率，從2018年的34％躍升為43％。

氣候變遷在受訪投資者的決策過程中尤為重要。有73％受訪投資者表示在做資產分配與選擇決策時，將投入大量時間和精力以評估氣候變遷的實質風險影響。會計師曾于哲指出：「資本市場規則正被改寫中，我們所看到的是相對於使用短期績效模型，投資機構更專注於長期價值創造，並在評估公司績效時格外重視ESG要素以協助投資決策。」

調查顯示，投資者雖更加看重評估ESG風險或績效，但企業卻缺乏提供標準化及嚴謹的非財務資料能力與穩健性。受訪投資者對於環境風險揭露事項不滿意的比率由2018 年的20%跳升為34%。調查中認為企業並未充分揭露可能影響其經營模式的社會（及公司治理）風險的受訪者比率，從2018年的21％ 增加到41% 。

被問到對於ESG報告的可用性與有效性時，46%受訪投資者表示ESG報告與主流財務資訊脫節是他們面臨的最大挑戰，主要原因在於缺乏即時資訊、或缺少企業如何創造長期價值的資訊、缺乏具前瞻性的揭露事項，以及未聚焦在重大事件上。

曾于哲指出：「ESG 績效報告普遍缺乏與財務報告相同的嚴謹系統與管控。」「在投資者眼中，因應急迫的環境和氣候變遷威脅比以往更重要。儘管許多企業仍處於新冠病毒疫情之危機處理狀態，但相信在此危機結束之後，具有永續發展能力並長期看重的企業，將更加為其帶來長期價值。」