房地產出現「三不」族 市調：想囤房的增加了

中信房屋最新調查發現，房市長期持有投資者增加，這些人買房「三不」，不是為了自住，不想出租，也不打算短期出售賺價差，他們買房只是想買來長期放著，簡單說，就是想囤房等增值。

中信房屋研展室副理張漢超表示，會出現這種現象，主要就是錢太多。由於銀行利率低，且不歡迎大筆存款，加上金融市場變化劇烈，投資風險高，因此手上擁有大筆資金的民眾，乾脆把錢拿來買房放著，因嫌出租麻煩，因此也不打算出租。

中信房屋近日針對民眾購屋目的進行調查，調查結果，86.7%民眾購置不動產是以自住用途為主，投資用途則僅占了13.3%，與過去的調查相比，自住用途與投資用途，並無太大的變化。

不過進一步分析投資目的發現，收取租金、短期出售賺價差，由過往的5.3%和3.9%降至4.9%和1.4%。不是自住，不打算收租，也不考慮短期出售的「長期持有」，由過去調查的4.6%上升到7%。

張漢超表示，調查顯示房地產市場以自住為基調的特性並未改變，但是投資方面，有些變化正在發生。

其中，過去不少投資人買房，目的是賺價差，但房地合一上路後，房價波動縮小，短期轉售獲利空間不大，大多轉為長期持有。

另外，過去不動產投資人如果是長期投資，多會出租，當包租公。但現在房價高，住宅租金報酬率偏低，除非找人代租代管，否則相當麻煩，房客素質也是一大風險，因此愈來愈多人打算買了房子就放著，偶爾住住，主要在替資金找出路。