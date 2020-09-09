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國泰世華銀搶進「OPEN錢包」 12通路支付生活圈

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華銀行與7-ELEVEN合作建置「OPEN錢包」，會員行動支付應用範圍從7-ELEVEN實體通路出發，逐步擴展至統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代、聖德科斯、餐飲通路包含星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館與21PLUS、BEING sport、BEING fit健身房和BEING spa。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行與7-ELEVEN合作建置「OPEN錢包」，會員行動支付應用範圍從7-ELEVEN實體通路出發，逐步擴展至統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代、聖德科斯、餐飲通路包含星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館與21PLUS、BEING sport、BEING fit健身房和BEING spa。圖／國泰世華銀提供

國泰世華銀行今（9）早宣布攜布7-ELEVEN推出的「OPEN錢包」支付生活圈正式啟動！「OPEN錢包」應用範圍從7-ELEVEN逐步延伸，即日起擴大至百貨、餐飲等共12大連鎖通路，串聯各式生活場景，並新增「行動隨時取」線上支付功能，方便消費者在家搶購咖啡寄杯等限時優惠商品；9月底前將OPEN錢包綁定國泰世華卡消費，還可享有周一至周日天天不同通路回饋，方便又划算，且OPEN錢包綁定KOKO COMBO icash聯名卡，消費滿額最高享22%優惠。

國泰世華銀行與7-ELEVEN自2018年合作建置「OPEN錢包」，消費者只要下載OPEN POINT APP並加入會員，綁定國泰世華信用卡（含簽帳金融卡）即可使用，會員行動支付應用範圍從7-ELEVEN實體通路出發，逐步擴展至統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代、聖德科斯、餐飲通路包含星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館與21PLUS、BEING sport、BEING fit健身房和BEING spa，成為通路自有支付工具可跨足最多連鎖品牌消費的電子錢包。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，國泰世華透過金融科技，協助7-ELEVEN推出「OPEN錢包」，並助攻打通跨通路的支付功能，目前可於12大連鎖品牌實體通路、OPEN POINT APP「行動隨時取」線上支付使用，滿足線上線下不同的消費行為，串聯起支付生態圈。國泰世華將繼續以支付金融專業及創新服務精神，協助通路夥伴一同帶給客戶更貼近生活的消費體驗。

國泰世華 華銀 餐飲

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