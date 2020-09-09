快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

集保金融創新再添一椿 固定收益商品服務將上「鏈」

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

伴隨商業經營環境快速變動，由區塊鏈技術帶動的交易紀錄革命，已勢不可擋。集保結算所近期以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決固定收益商品市場30多年來派員或郵寄交割的痛點。

現行交易商與客戶議價買賣債券或票券，交易商要派員或郵寄成交單、給付憑單或債券存摺等相關交易單據給客戶收存，如果債券附條件交易遇到提前解約時，交易商還要向客戶先收回債券存摺後，才能進行後續交割作業，相關程序不僅耗費人力，也影響交割效率。

目前全市場債券及票券每日交易量已衝破3,000億元，集保結算所配合證券公會及票券公會需求，積極導入金融科技於集保平台保管的債券及票券商品上，首創結合區塊鏈、憑證身分識別及電子簽章等技術，讓交易商能即時交付交易單據，交易對手也能即時線上確認交易內容，全程運用區塊鏈獨有的不可否認及不可竄改特性，確保資料傳送過程之安全，並完整記錄作為數位證據使用，大幅提升整體作業效率。

集保結算所金融業務部經理王銘祥表示，集保近年來積極進行數位轉型，尤其是因應新冠肺炎疫情發展，亦思考如何運用各種金融科技，協助市場提升作業效率，及降低臨櫃接觸的機會。該案以創新開放思惟，積極協助市場打造數位生態系，率先將區塊鏈技術導入營業處所議價之債券、票券交易市場，實現在債券自營商與保管銀行間、票券商間的交易場景，後續仍會持續擴大運用範圍。

目前集保結算所已完成系統功能開發及內部測試，預計今年9月開始由全市場參與者進行測試，並訂於第4季正式推出，將為債券及票券市場在金融科技領域運用跨出一大步。

債券 區塊鏈 集保結算所

延伸閱讀

富坦伊斯蘭債基金 亮眼

集保結合區塊鏈 議價債券票券交易即時交付交易

做好事也要有收益 投資級永續亞債是低利投資好選擇

新興高收債擁兩大優勢 布局首選短天期債

相關新聞

繳稅效應 7月刷卡額創新高

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，延後入帳效應帶動，國人7月信用卡刷卡金額創下史上單...

上市櫃大陸投資獲利 登峰

金管會昨（8）日公布今年第2季上市櫃公司大陸投資及海外投資情形，疫情創造新商機，大陸地區投資收益1,543億元，創歷年同...

上半年信用卡三大收入 「疫」起減少

信用卡業務三大主要收入罕見同步衰退，今年上半年信用卡簽帳手續費收入、循環信用利息收入及預借現金手續費收入，分別比去年同期...

強勢通路 壓縮發卡銀行簽帳手續費

在強勢通路主導下，信用卡發卡機構與收單機構是同一家銀行的「自行收單」愈來愈多，特約商店可少付手續費，但也相對壓縮發卡銀行...

國泰金挺ESG 與客戶共好

國泰金投資長程淑芬表示，國泰金重視責任投資，關心所投資、或融資的對象是否做好ESG（環境、社會、公司治理），並樂於與被投...

大安森林公園健走…央行總裁們的「綜合維他命」

中央銀行昨在臉書貼文指出，許多人很好奇央行前總裁彭淮南的退休生活，卻難以窺知一二。彭淮南日前應台灣集中保管結算所之邀，代...

台新金、日盛金 8月純益增

台新金公告8月稅後純益14億元、年增19.7%，累計前八月稅後純益101.6億元、年減7.4%，累計每股稅後純益0.82...

2020金融白皮書 聚焦四主軸

2020年金融建言白皮書昨（8）日通過理監事會，主軸聚焦於金融產業發展、以金融扶植實體產業、風險與資安個資管理及政策法規...

永豐銀綠色金融 績優

永豐金（2890）子公司永豐銀昨（8）日公布綠色金融成績，指出創新成功驅動近期當紅的「綠天鵝」綠能產業發展，融資合作太陽...

台幣盤中強升2.5角 央行出手壓縮漲幅

出口報佳音，助長新台幣匯率升勢。出口商爆發恐慌性拋匯、美元買盤相對空虛，新台幣匯率昨（8）日盤中失守29.3元、一度強升...

證交所：持續強化第一上市公司監理措施

證交所表示，近期第一上市公司將在證交所辦理法人說明會，並由相關公司董事長主持。此外，證交所已邀集會計師及承銷商研商，分別...

力擋新台幣強升 央行為何苦守這個容忍值

美國科技股重挫，外資在台股大舉賣超，原以為新台幣會在外資匯出下承壓，但非但沒有看到美元買盤，還因為出口商的賣單掛價愈壓愈低，本周以來新台幣升值力道又加大，盤中升逾2角已成新常態，央行為了讓新台幣收貶，干預的幅度也愈來愈大，市場預估年底以前匯價都會維持在29.25-29.50元之間，而央行則會越守越辛苦。

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

2成4中獎率！60萬份紙本藝Fun券今中午抽出幸運得主

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

聯合再生：安全儲能才是綠色能源的王道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。