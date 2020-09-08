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8300萬一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

證交所提醒 民眾投資TDR應注意折溢價風險

聯合報 / 記者賴昭穎／報導

證交所表示，近期台灣存託憑證（TDR）多存在溢價情形，提醒投資人應留意溢價風險，同時可透過公開資訊觀測站TDR專區瞭解公司財務業務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數，綜合各項資料評估交易風險，審慎進行交易。

TDR為原股已在國外上市，經外國企業發行人或股東委託存託機構在國內發行，表彰存放於保管機構所保管的有價證券，兩者價格應具連動關係。

證交所表示，折溢價指的是TDR收盤價與原股收盤價間的差異，投資人可於公開資訊觀測站TDR專區查詢TDR每日收盤價及原上市地收盤價，以及折溢價資訊。當TDR呈現「溢價」時，表示每單位TDR價格高於其表彰的原股價格，反之，當TDR呈現「折價」時，表示每單位TDR價格低於其表彰的原股價格，投資人在交易前，請查詢每檔TDR的折溢價情形，注意投資風險。

證交所表示，TDR折溢價計算方式為（TDR收盤價-原上市地臺幣收盤價X每一單位TDR表彰普通股股數）X100／(原上市地臺幣收盤價Ｘ每一單位TDR表彰普通股股數)，投資人可至公開資訊觀測站，點選「投資專區」中的「臺灣存託憑證專區」項下「彙總報表」之「臺灣存託憑證收盤價彙總表」查詢。

證交所 股東

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