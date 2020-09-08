證交所：持續強化第一上市公司監理措施

證交所表示，近期第一上市公司將在證交所辦理法人說明會，並由相關公司董事長主持。此外，證交所已邀集會計師及承銷商研商，分別就證交所、發行公司、會計師及承銷商四大面向，研議採行第一上市公司強化監理措施。

證交所指出，為提升財報品質，建請主管機關要求第一上市公司自110年起，其申報的第2季財務報告由現行應經會計師核閱改為應經會計師查核簽證；為降低會計師函證風險，將研訂銀行函證查核指引，供會計師事務所遵循；與專家合作建立溝通平台，就上市公司平時管理財報審閱及內控查核等部分，藉重會計師專業職能提供專家意見，並即時雙向意見交流，加強監理成效。

證交所還出，將強化上市後監理，擴大企業信用外部資訊蒐集管道，善用網路資源即時掌握財務訊息。另對已取得會計師對內部控制制度專案審查報告的第一上市公司，證交所仍將進行內部控制制度查核。並將強化跨部門資訊通報機制，提升預警功能。

發行公司方面，證交所說，將強化資訊公開，請第一上市公司增加法人說明會召開頻率，並請董事長或獨立董事親自出席，增加投資人信心；加強審計委員會職能，藉助公司治理功能，請獨立董事注意內部控制制度有效性的考核，對於公司重大之資金貸與、背書或提供保證等應經審計委員會充分討論後再提董事會決議。

針對會計師，證交所將強化函證風險控管，依銀行函證查核指引辦理相關作業，注意客戶存款過度集中某些金融機構及其信用評等等級風險，並善用客戶網路銀行資訊，相互驗證，以降低函證審計風險。此外，將精進財報關鍵查核項目審計程序，加強取得足夠及適切的查核證據作業，並將強化客戶信用狀況盡職調查，會計師執行簽證業務，宜運用外部企業信用訊息管道多方蒐集與驗證，瞭解客戶身份背景及信用狀況以降低業務風險。

承銷商方面，證交所表示將強化承銷商輔導作業，輔導第一上市公司應每年辦理法人說明會，強化資訊透明度，並協助強化第一上市公司法令遵循作業。