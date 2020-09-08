出口商恐慌性拋匯 新台幣盤中失守29.3元

出口報佳音，助長新台幣匯率升勢。出口商爆發恐慌性拋匯、美元買盤相對空虛，新台幣匯率今（8）日盤中失守29.3元、一度強升2.53角，最高升抵29.271元；收盤前，中央銀行按慣例進場調節，促使升值金額縮至1.9分，收在29.505元，為逾一個月高點，總成交量13.195億美元。

央行統計顯示，主要亞洲貨幣升貶互見，主要貿易對手國韓元今日升值0.16%，新台幣收盤升值0.06%，星元貶值0.07%，人民幣貶值0.02%。

匯銀主管透露，近期央行力守兩關卡，一是盤中29.3元，二是收盤29.5元，但今日源自海外無本金交割遠期外匯（NDF）湧現大量美元賣盤，國內匯市也受到牽動，加上外資匯入、出口商爆發恐慌性拋匯，美元買盤卻相對空虛，央行不再死守此一價位，放手讓匯價升破29.3元、最高升抵29.271元。

「市場都在賣美元啊！沒什麼人要買，市場供需力道有些不均且失衡，所以新台幣的升勢央行也難擋」，匯銀主管說。

新台幣匯率今天盤中一度升值逾2.5角，關鍵主因就是出口商眼見新台幣匯率升值，爆發恐慌性拋匯潮。匯銀主管指出，財政部日前公布最新進出口統計，受華為禁令效應發酵，8月出口超旺，達311.7億美元創歷史新高，年增率高達8.3%，表現意外強勁。

財政部指出，出口表現超乎預期，主要是華為禁令生效前的擴大備貨效應，帶動國內供應鏈積極趕工出貨。

「出口表現強勁，代表國內出口商手中有很多美元要賣，眼見新台幣匯率升上去，自然就急了，趕緊跑出來賣，但如此一來，又會增加新台幣的升值壓力」，匯銀主管說。估計短期內，新台幣匯率仍易升難貶，不過央行守匯意願仍舊相當堅定，收盤價是否能闖破29.5元，成為市場關注的重要指標。