快訊

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

驚悚！違規迴轉遭BMW高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

保障50萬保險業務員工作權 撤銷登錄新規年底前上路

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為保障國內近50萬保險業務員權益，保險局今（8）日預告修正「保險業務員管理規則」，除了配合民法，下修18歲就可當保險業務員外，也發布撤銷登錄新規定，未來除了考試舞弊或是教育時數不夠外，公司不得擅自取消業務員執照，且被撤登僅限同類保險業，即壽險撤登仍可賣產險保單，預告60天後公告實施，預計年底前可上路。

金管會保險局副局長張玉煇表示，為加強保障保險業務員權益，並配合民法將調降成年年齡，已研擬增修「保險業務員管理規則」修正草案，有四大修正重點。

一是下降業務員年齡限制至18歲。主要配合民法順應國際立法趨勢「成年」規定已降至18歲，因此修正保險業務員年齡限制，由應「年滿二十歲」修正為應「成年」，亦即年滿18歲的年輕人即可以考保險業務員執照。

此外是保險業務員因犯罪嫌疑，遭停止招攬或撤銷登錄處分，過去公司應依法移送偵辦外，還會予以3個月以上、一年以下停止招攬或撤銷登錄處分，撤登後三年內不得再從事任一保險業務員，保險局修正此第19條規則有二點，一是刪除立即撤銷登錄，只處分停止招攬，最近五年內累計遭停招滿二年才會需撤銷登錄。

另外，同樣規定同時修正放寬為「限於同類保險業務」，亦即若A壽險公司業務員遭停招或撤登，他可改從事B產險業務員或是從事保險經紀人、銀行（保險代理）工作，以維護保險業務員之工作權。

第四點是業務員若參加資格測驗時有重大違規、舞弊，有違業務員操守及專業，應予撤銷登錄。保險官員表示，目前除了考試舞弊公司可逕行撤登業務員照外，教育時數不足也會遭公司撤登，其他業務員若有犯錯，主要則多以停止招攬做處置。

張玉輝表示，據保險局初步統計，目前國內壽險業務員約22.5萬人、產險14.3萬人、經紀人13.4萬人，這部份合計約50.2萬人，此外銀行行員為主的保險代理人約18.7萬人左右。不過這裡面部份業務員同時從事壽險業務與產險業務的也不在少數，因此會有重疊的情況。

保險 壽險業 產險

延伸閱讀

保險接軌國際 金管會訂戰略

身故給付 替你守護家人

失能、重疾險損失率過高 金管會促檢討

損失率嚴重 保險局盯失能、重疾險

相關新聞

7月國人刷卡3,626億元創史上新高 繳稅占三成

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，延後入帳效應帶動，國人7月刷卡金額創下史上同期新高...

力擋新台幣強升 央行為何苦守這個容忍值

美國科技股重挫，外資在台股大舉賣超，原以為新台幣會在外資匯出下承壓，但非但沒有看到美元買盤，還因為出口商的賣單掛價愈壓愈低，本周以來新台幣升值力道又加大，盤中升逾2角已成新常態，央行為了讓新台幣收貶，干預的幅度也愈來愈大，市場預估年底以前匯價都會維持在29.25-29.50元之間，而央行則會越守越辛苦。

玉山人工智慧挑戰賽 AI防制洗錢很厲害

近年來洗錢防制已是國際間非常重要的議題，落實洗錢防制，建立透明的金流、穩定金融秩序，是國家及金融業競爭力的重要指標。為符...

生活繳費用悠遊付 年底前享7%回饋

使用悠遊付繳交台北市稅費相當便利，且還有回饋可享，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享...

疫情與貿易緊張 信評示警：台灣企業獲利弱化至2021年

中華信評今（8）日發布最新報告指出，全面性的復甦確定前，台灣居領導地位的企業在未來幾季中面臨的命運將各不相同，疫情大流行...

信評：台灣企業獲利 不太可能在2022年前恢復

標普全球評級在台子公司中華信評表示，新冠疫情與全球貿易緊張情勢對企業現金流量與獲利能力造成 的弱化影響恐將延續至 202...

新台幣午盤大漲2.24角 暫收29.3元

新台幣今天午盤以29.300元兌1美元，升值2.24角暫收，成交金額為6.06億美元 。

新台幣早盤強漲逾2角 觸及29.305元

新台幣今天早盤以29.530元兌1美元，貶值0.6分開出。

美股修正 拖累亞股表現 越股連五漲

美股上週遭逢修正，連續兩日走弱，影響台股走勢。根據彭博統計至9月7日，亞洲股市全數遭到賣出，其中台股連續八周遭到外資賣出...

玉山金總座票選制 凝聚經營共識

玉山金控要成為世界一流的銀行，走國際外商銀行的專業經理人路線，從黃男州到新任金控總經理陳美滿、銀行總經理陳茂欽都打破銀行...

玉山金落實ESG原則 外資看得見

玉山金控接軌國際，嚴格執行企業社會責任（CSR）中的ESG（環境、社會、公司治理投資概念）原則，去年7月開始，玉山不放貸...

玉山銀海外併購…疫後再評估

玉山銀行沈穩且優異的經營績效，在亞洲地區有一定的知名度，玉山銀新任總經理陳茂欽昨（7）日透露，近期有東南亞國家的銀行敲門...

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

2成4中獎率！60萬份紙本藝Fun券今中午抽出幸運得主

死亡前二年內轉帳600萬給另一半 也要申報遺產稅

美打中芯 燒到記憶體業

華為效應 出口寫五個新高

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。