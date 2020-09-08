保障50萬保險業務員工作權 撤銷登錄新規年底前上路

為保障國內近50萬保險業務員權益，保險局今（8）日預告修正「保險業務員管理規則」，除了配合民法，下修18歲就可當保險業務員外，也發布撤銷登錄新規定，未來除了考試舞弊或是教育時數不夠外，公司不得擅自取消業務員執照，且被撤登僅限同類保險業，即壽險撤登仍可賣產險保單，預告60天後公告實施，預計年底前可上路。

金管會保險局副局長張玉煇表示，為加強保障保險業務員權益，並配合民法將調降成年年齡，已研擬增修「保險業務員管理規則」修正草案，有四大修正重點。

一是下降業務員年齡限制至18歲。主要配合民法順應國際立法趨勢「成年」規定已降至18歲，因此修正保險業務員年齡限制，由應「年滿二十歲」修正為應「成年」，亦即年滿18歲的年輕人即可以考保險業務員執照。

此外是保險業務員因犯罪嫌疑，遭停止招攬或撤銷登錄處分，過去公司應依法移送偵辦外，還會予以3個月以上、一年以下停止招攬或撤銷登錄處分，撤登後三年內不得再從事任一保險業務員，保險局修正此第19條規則有二點，一是刪除立即撤銷登錄，只處分停止招攬，最近五年內累計遭停招滿二年才會需撤銷登錄。

另外，同樣規定同時修正放寬為「限於同類保險業務」，亦即若A壽險公司業務員遭停招或撤登，他可改從事B產險業務員或是從事保險經紀人、銀行（保險代理）工作，以維護保險業務員之工作權。

第四點是業務員若參加資格測驗時有重大違規、舞弊，有違業務員操守及專業，應予撤銷登錄。保險官員表示，目前除了考試舞弊公司可逕行撤登業務員照外，教育時數不足也會遭公司撤登，其他業務員若有犯錯，主要則多以停止招攬做處置。

張玉輝表示，據保險局初步統計，目前國內壽險業務員約22.5萬人、產險14.3萬人、經紀人13.4萬人，這部份合計約50.2萬人，此外銀行行員為主的保險代理人約18.7萬人左右。不過這裡面部份業務員同時從事壽險業務與產險業務的也不在少數，因此會有重疊的情況。