7月國人刷卡3,626億元創史上新高 繳稅占三成

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，延後入帳效應帶動，國人7月刷卡金額創下史上同期新高，據金管會銀行局今（8）日公布最新統計，單月簽帳金額達到3,626億元，較5月增加1,255億元，其中來自刷卡繳稅金額約1,085億元，等於若扣掉繳稅因素，國內刷卡金額仍較去年低。

銀行局副局長黃光熙今日表示，7月無論是國人刷卡金額或是用電子支付消費都創下史上同期新高紀錄，主因是受新冠疫情影響，綜合所得稅繳納期限延至6月底，簽帳金額延後至7月入帳，單月就增加1,085億元，此外受惠振興券與暑假檔期刺激下，包括超市、餐廳、旅遊、住宿等消費增加約76億元，此外旅遊潮亦帶動大眾交通工具使用量，也讓電子票證消費金額增加。

若從銀行來看，一向擁繳稅神卡的中信銀7月刷出將近700億元，以699.72億元，創下史上同期最高紀錄，銀行局官員證實，其中一半都來自刷卡繳稅；第二高的玉山銀行單月刷出606億元，亦同創新高，其中就有三成來自稅款；第三名的國泰世華銀刷卡504.08億元，其中二成亦來自刷卡繳稅。

據金管會今天最新信用卡統計，7月簽帳金額約3,626億元，較6月增加近53%，較去年同期亦增加近三成，受到繳稅刷卡遞延效應影響，單月金額甚至高於2019年6月創下的史上單月新高錄3,282億元，再締新紀錄。

不過若扣掉來自繳稅的1,085億元，單月刷卡金額剩約2,541億元，雖然高過6月連續升溫，但若年同期7月刷卡金額2,800億元比較，仍是小幅衰退，過去7月正值暑假期間，不少國人出國旅遊刷機票、旅遊費用等，占國人刷卡大宗，因此7月還未見到國人消費復甦情況，累計今年1~7月國人刷卡金額為1.74兆元。

相較於信用卡衰退，以小額消費為主的電子支付今年成長快速，截至7月底為止，電子支付使用人數966萬，8月有機會就突破千萬大關，其中7月代收付實質交易款項金額52.7億元，卻較去年同期成長近四成。電支轉帳與收受儲值款項都年成長1.86~2.47倍，成長幅度驚人。