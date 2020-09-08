新莊知產園區特定產專區變更案 將續提內政部審議
新北市政府為活化市有土地、促進地方發展，規劃將新莊知識產業園區內已無使用需求之2.5公頃機關用地結合周邊土地辦理都市計畫個案變更。新北市政府今（8）日表示，該都市計畫已於8月24日經新北市都市計畫委員會審議通過，將續提內政部審議。
新北市政府說明，基地位置位於捷運機場線及環狀線雙軌交會之新北產業園區站旁，且鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，深具產業群聚效益發展潛力。
新北市府透過辦理都市計畫變更，將於本區劃設1.56公頃之特定產業專用區，引進知識密集相關之金融、文化、綠色等科技產業、雲端產業及其它創新跨域產業，建立新北金融科技、創新研發示範場域。
此外，新北市政府也在該區劃設1.5公頃之交通用地，規劃設置轉運站，鏈結鄰旁雙捷運透過交通無縫轉運帶動聚集經濟之效，吸納三重、新莊、泰山、五股及蘆洲地區使用，擴大服務生活圈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言