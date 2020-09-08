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新莊知產園區特定產專區變更案 將續提內政部審議

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

新北市政府為活化市有土地、促進地方發展，規劃將新莊知識產業園區內已無使用需求之2.5公頃機關用地結合周邊土地辦理都市計畫個案變更。新北市政府今（8）日表示，該都市計畫已於8月24日經新北市都市計畫委員會審議通過，將續提內政部審議。

新北市政府說明，基地位置位於捷運機場線及環狀線雙軌交會之新北產業園區站旁，且鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，深具產業群聚效益發展潛力。

新北市府透過辦理都市計畫變更，將於本區劃設1.56公頃之特定產業專用區，引進知識密集相關之金融、文化、綠色等科技產業、雲端產業及其它創新跨域產業，建立新北金融科技、創新研發示範場域。

此外，新北市政府也在該區劃設1.5公頃之交通用地，規劃設置轉運站，鏈結鄰旁雙捷運透過交通無縫轉運帶動聚集經濟之效，吸納三重、新莊、泰山、五股及蘆洲地區使用，擴大服務生活圈。

都市計畫 捷運 金融科技

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