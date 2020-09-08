疫情與貿易緊張 信評示警：台灣企業獲利弱化至2021年

中華信評今（8）日發布最新報告指出，全面性的復甦確定前，台灣居領導地位的企業在未來幾季中面臨的命運將各不相同，疫情大流行與全球貿易緊張情勢對企業現金流量與獲利能力造成的弱化影響恐將延續至2021年，也就是說，台灣企業獲利不太可能在2022年前恢復，而科技公司最可能成為首先復甦的產業。

中華信評分析師許智清表示，台灣的主要出口商將會延續其在過去一年間經歷的獲利能力與營運現金流量衰退情勢，由於有部分公司已規劃在2020年至2021年之間提高資本支出，前述情勢可能導致其借款槓桿率上升。

中華信評「台灣前50大企業：受 COVID-19 疫情影響，台灣企業信用結構下行趨勢持續」的報告中預期，台灣大型企業的平均借款槓桿率應會維持在較低的水準，且審慎的借款偏好與股東權益報酬率應能為其提供吸收額外波動的緩衝空間。

中華信評從營收的角度對台灣前50大企業進行的年度檢視，顯示出這些公司在2019年的財務績效表現有明顯惡化的趨勢。而全球需求減緩以及美中貿易緊張局勢引發的動盪，則為導致此波信用品質降低情勢的最主要因素。

由於對在家工作、遠距教學的投資增加帶來了強勁的需求，且通訊科技的發展不斷推陳出新，科技業2020年的信用結構在一定程度上獲得了提升。這也導致科技業與非科技業之間的信用展望在2020年至2021年間出現些微的分歧。

許智清補充，儘管如此，由於防堵疫情的措施仍存在極高的不確定性，所有產業在2020年全年與2021年皆存在重大的下行風險。與此同時，美中之間在貿易與科技領域的戰略競爭有可能進一步升級的風險，恐將導致需求在穩定復甦前出現更多的干擾。