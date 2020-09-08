美股修正 拖累亞股表現 越股連五漲

美股上週遭逢修正，連續兩日走弱，影響台股走勢。根據彭博統計至9月7日，亞洲股市全數遭到賣出，其中台股連續八周遭到外資賣出，南韓則由淨流入轉為淨流出，金額來到17.9億美元失血最重。在指數表現方面，越南周漲幅來到2.6%，為少數上漲的亞洲股票市場。

台股過去一周下跌90.9點，周線再度翻黑。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，過去一季，由於川普民調大幅攀升與FED的長期低利率宣言，激勵資本市場的表現，使得美國科技股經歷了順風順水的漲勢。然而，市場終於在9月3日遭逢修正。他指出，美股基本面並無變化，這次回檔並未改變目前市場多頭行情的趨勢，只是健康的類股輪動。台股受美股影響下跌，雖然周線翻黑，但跌幅相較美股輕微。

周俊宏分析，台股修正幅度較小，主因為過去幾周，資金已逐步從科技股移轉到傳產、新能源等。且細究4日盤面，權值股漲多回檔，中小型股如太陽能、面板等逆勢上漲，種種跡象亦指向類股正常輪動。他預期，台股在短期內可能持續整理，選股仍為上策，建議以近期強勢表態個股為宜，面板、太陽能、風電產業後市依舊看好；而長期來說，依舊看好遠端工作、Mini-LED等相關類股。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上週亞股受到美股修正影響多數呈現震盪，而越南股市成為少數亞股中上漲的市場，傳產仍為主要表現正向的板塊。就經濟面來看，今年越南前8個月的貿易順差達119億美元，8月份出口年比增長2.5%，月比增長6.5%。展望後市，在疫情控制得宜的情況下，經濟活動已經回溫。若以證券市場結構來看，目前越南證券開戶數仍低，滲透率僅為2.6%，與台灣1989年相仿，提供了未來的成長空間，值得期待。