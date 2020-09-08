快訊

真主黨的詛咒？一個被「分派系」撕碎的失敗國家

萊豬零檢出…中央地方大鬥法 嘉市開第一槍

股市漲多面臨調節 資金降溫態度觀望

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

市場開始獲利了結部分漲多科技股，股市在續創新高後略作休息調整。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場與已開發歐洲股市外，包括亞洲不含日本、拉美及美國等股市資金多呈淨流出狀態，但觀察流出入金額幅度皆相對較小，整體觀望氣氛明顯。

安聯投信表示，在連續上漲數月並持續創下新高後，美股主要指數上周面臨獲利了結壓力，一度出現明顯跌幅，但後因八月非農報告優於市場預期、且失業率下滑至3月以來新低的激勵下，周五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續五周的收紅紀錄，在漲多後暫作休息整理。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，回顧過去一個月，在重要經濟數據逐漸改善下，美股四大指數於8月內皆有5.94%至9.7%的漲幅，全面收紅。其中除道瓊指數創下36年來最佳8月表現外，標普500及那斯達克也都創下歷史新高，顯示雖在今年經歷了疫情、貿易摩擦等利空衝擊，美股仍可受惠於美國穩固的經濟基本面及企業獲利表現，短期雖可能因漲多面臨獲利了結或資金調節，但從長期來看仍有望重回成長態勢。

分析美股正向表現原因，謝佳伶表示，除了因美國集合了成熟的金融市場、全球領先的技術與基本面等優勢外，政府正面態度與政策支持也是關鍵之一。從今年3、4月市場與經濟受到疫情衝擊最嚴重時，聯準會便藉由快速降息及購債等政策，緩解市場流動性並提振信心，並使市場秩序快速恢復，位市場重新注入動能。

此外，謝佳伶指出，觀察聯準會於於8月底全球央行大會上最新宣布的「平均通膨架構」，也可發現為因應後疫情市場可能面臨的中長期挑戰，聯準會未來將可接受通膨超過2%目標並穩定一段時間，不會輕易採取升息，展現了願意以較寬鬆的資金來穩定市場的正面態度，如此有望對美國相關資產提供一定支撐，雖仍可能因利空衝擊出現短期震盪，但在全球市場中往往可展現較佳的回復力，重回成長軌道。

在此正面前提下，謝佳伶建議在投資上可關注有基本面與政策支持、在全球市場中相對強勢的美國資產，並納入包含美國成長股、高品質高收益債及可轉債組成多重資產作為核心配置，如此有望藉由相關資產的不同特色，讓整體資產除在市場樂觀時持續向上增值，也可在遭遇利空逆風時以穩定息收緩解下檔衝擊，更可受惠於多重資產多元參與成長、多元分散風險的益處。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在美股出現大幅拉回的影響下，台股4日開盤一度出現明顯回檔，但後在低基期及綠能產業的支撐下大盤跌幅收斂，但周線仍翻黑。廖哲宏指出，因過去數月以來電子股漲幅最大，故面臨的短線調節壓力也較大，也使大盤近期進入高檔震盪格局，市場資金並開始轉移至評價相對較低的非電族群，如綠能及部分傳產類股。

廖哲宏表示，近來在國際股市多回升至3月疫情起跌前高點致使短線獲利了結賣盤出現，加上隨著逐漸靠近美國總統大選所帶來的不確定性影響下，市場進入震盪是可理解的；而電子股長期以來市台股的主要撐盤要角，短期內因為漲多而震盪也難免。預料接下來短期內評價相對具競爭力的電子股，以及受惠政策方向的類股如綠能產業，將有望受到資金青睞。

從資金觀察，廖哲宏指出，累積至近日外資今年以賣超台股約6,000億元，主要支撐動能明顯來自於內資，若外資未來無出現明顯回補，則需關注在除權息後的現金股息是否有機會重新進入市場，帶來新的動能。展望後市，由於指數短期內可能延續震檔整理盤勢，主要可關注個股表現，但在各項基本面的長期利基支撐下，後市對台股態度仍然正面。

台股 美股 疫情 美國聯準會

延伸閱讀

三類債券 人氣不墜

展望正向族群 抗震

三面向觀察美股 「尚未出現非理性榮景」

市場情緒正向 高收益債重拾資金動能

相關新聞

金三角團隊領軍 玉山打造世界一流銀行

玉山金控2020年邁入新階段，黃男州從金控總經理升任玉山銀行董事長，與新任玉山金總經理陳美滿、新任玉山銀總經理陳茂欽成為...

玉山金總座票選制 凝聚經營共識

玉山金控要成為世界一流的銀行，走國際外商銀行的專業經理人路線，從黃男州到新任金控總經理陳美滿、銀行總經理陳茂欽都打破銀行...

玉山金落實ESG原則 外資看得見

玉山金控接軌國際，嚴格執行企業社會責任（CSR）中的ESG（環境、社會、公司治理投資概念）原則，去年7月開始，玉山不放貸...

玉山銀海外併購…疫後再評估

玉山銀行沈穩且優異的經營績效，在亞洲地區有一定的知名度，玉山銀新任總經理陳茂欽昨（7）日透露，近期有東南亞國家的銀行敲門...

衝刺數位…玉山金平台無國界

玉山金總經理陳美滿昨（7）日表示，玉山金控重視顧客需求，疫情爆發後，觀察到顧客行為已經改變，疫情改變客戶樣貌及金融面貌，...

AFMA 華人金融市場競爭利器

財經立法促進院董事長黃達業表示，大中華市場的經濟產值愈來愈高，現在形成全球第二大經濟體，為了培養本土化的高級金融人才，須...

南山產險顛覆理賠模式 一通電話服務到底

南山產險代理董事長蔡漢凌表示，正透過免填寫理賠申請書、業界獨創的自動派案系統、理賠進度主動推播給保戶與業務員等做法，顛覆...

保險接軌國際 金管會訂戰略

台灣保險業2026年將適用國際會計公報IFRS17，保險資本標準（ICS2.0）同年一併上路，金管會主委黃天牧昨（7）日...

游錫堃：推動台美投資與貿易協定

立法院長游錫堃表示，最近美中關係變化非常大，台灣處於兩強之間，有風險也有機會，但目前台美關係是歷來最佳，大家應該努力促進...

元大金 前八月獲利增12%

15家上市櫃金控昨日共有六家公布獲利自結數，中信金前八月稅後純益突破300億元大關，累計每股稅後純益（EPS）1.59元...

陽信銀 前八月盈餘創高

依陽信銀行自結資料顯示，今年8月單月稅前盈餘為3.03億元，前八月累積稅前盈餘28.24億元，較去年同期成長9%，創歷年...

第一金送愛 守護偏鄉原兒

第一金控秉持在地關懷理念，5日在第一金副總經理方螢基帶領下，前往花蓮縣秀林鄉崇德國小舉辦「愛心無礙 傳愛零距離」守護偏鄉...

熱門新聞

和碩孫公司昆山世碩電子 向員工丟證爆離職潮

旅遊社實體門市關門潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

鴻海捐贈100萬片MIT口罩 予新北市政府

陳其邁盯中鋼！環團要求汙染改善、智慧監測、產業轉型

今年運動會取消？台積電回應了

華為效應 出口寫五個新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。