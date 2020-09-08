股市漲多面臨調節 資金降溫態度觀望

市場開始獲利了結部分漲多科技股，股市在續創新高後略作休息調整。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場與已開發歐洲股市外，包括亞洲不含日本、拉美及美國等股市資金多呈淨流出狀態，但觀察流出入金額幅度皆相對較小，整體觀望氣氛明顯。

安聯投信表示，在連續上漲數月並持續創下新高後，美股主要指數上周面臨獲利了結壓力，一度出現明顯跌幅，但後因八月非農報告優於市場預期、且失業率下滑至3月以來新低的激勵下，周五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續五周的收紅紀錄，在漲多後暫作休息整理。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，回顧過去一個月，在重要經濟數據逐漸改善下，美股四大指數於8月內皆有5.94%至9.7%的漲幅，全面收紅。其中除道瓊指數創下36年來最佳8月表現外，標普500及那斯達克也都創下歷史新高，顯示雖在今年經歷了疫情、貿易摩擦等利空衝擊，美股仍可受惠於美國穩固的經濟基本面及企業獲利表現，短期雖可能因漲多面臨獲利了結或資金調節，但從長期來看仍有望重回成長態勢。

分析美股正向表現原因，謝佳伶表示，除了因美國集合了成熟的金融市場、全球領先的技術與基本面等優勢外，政府正面態度與政策支持也是關鍵之一。從今年3、4月市場與經濟受到疫情衝擊最嚴重時，聯準會便藉由快速降息及購債等政策，緩解市場流動性並提振信心，並使市場秩序快速恢復，位市場重新注入動能。

此外，謝佳伶指出，觀察聯準會於於8月底全球央行大會上最新宣布的「平均通膨架構」，也可發現為因應後疫情市場可能面臨的中長期挑戰，聯準會未來將可接受通膨超過2%目標並穩定一段時間，不會輕易採取升息，展現了願意以較寬鬆的資金來穩定市場的正面態度，如此有望對美國相關資產提供一定支撐，雖仍可能因利空衝擊出現短期震盪，但在全球市場中往往可展現較佳的回復力，重回成長軌道。

在此正面前提下，謝佳伶建議在投資上可關注有基本面與政策支持、在全球市場中相對強勢的美國資產，並納入包含美國成長股、高品質高收益債及可轉債組成多重資產作為核心配置，如此有望藉由相關資產的不同特色，讓整體資產除在市場樂觀時持續向上增值，也可在遭遇利空逆風時以穩定息收緩解下檔衝擊，更可受惠於多重資產多元參與成長、多元分散風險的益處。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在美股出現大幅拉回的影響下，台股4日開盤一度出現明顯回檔，但後在低基期及綠能產業的支撐下大盤跌幅收斂，但周線仍翻黑。廖哲宏指出，因過去數月以來電子股漲幅最大，故面臨的短線調節壓力也較大，也使大盤近期進入高檔震盪格局，市場資金並開始轉移至評價相對較低的非電族群，如綠能及部分傳產類股。

廖哲宏表示，近來在國際股市多回升至3月疫情起跌前高點致使短線獲利了結賣盤出現，加上隨著逐漸靠近美國總統大選所帶來的不確定性影響下，市場進入震盪是可理解的；而電子股長期以來市台股的主要撐盤要角，短期內因為漲多而震盪也難免。預料接下來短期內評價相對具競爭力的電子股，以及受惠政策方向的類股如綠能產業，將有望受到資金青睞。

從資金觀察，廖哲宏指出，累積至近日外資今年以賣超台股約6,000億元，主要支撐動能明顯來自於內資，若外資未來無出現明顯回補，則需關注在除權息後的現金股息是否有機會重新進入市場，帶來新的動能。展望後市，由於指數短期內可能延續震檔整理盤勢，主要可關注個股表現，但在各項基本面的長期利基支撐下，後市對台股態度仍然正面。