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玉山金總座票選制 凝聚經營共識

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

玉山金控要成為世界一流的銀行，走國際外商銀行的專業經理人路線，從黃男州到新任金控總經理陳美滿、銀行總經理陳茂欽都打破銀行圈論資排輩的慣例，首創總經理是由高階主管票選產生，這已成為公司拔擢人才的制度。

而之所以能這麼做，是因為員工是公司最大的股東，員工與親友的持股已占公司二成以上，這是玉山金穩定的經營力量。

曾是國內金控最年輕總經理黃男州今年升任玉山銀行董事長，原玉山金控財務長陳美滿、曾為玉山銀柬埔寨聯合商業銀行董事長陳茂欽，分別升任金控、銀行總經理。

黃男州昨（7）日透露，此次玉山金控與銀行兩位新任總經理，一樣是高階主管票選而出。

2008年，玉山創辦人也是金控董座黃永仁邀請所有副總經理等高階主管到礁溪老爺酒店開會，會議開始後，要大家就玉山未來要成為什麼樣的企業開始構思，接著要思考如果要達成這個目標，那麼接班人需要什麼條件，最後歸納出三點：對玉山有承諾、具有專業與領導能力、具有金融產業代表性。黃男州說，這些條件也成為玉山選擇總座的必備條件。

之後，黃永仁再請每人領一張紙，圈選名單上的人、也可以提出名單外人選，但須列圈選理由，當時，被票選出來的人就是黃男州，在通過董事會相關流程以及主管機關許可後，以43歲成為當時最年輕的金控總經理。

礁溪會議模式流傳下來，成玉山選才慣例作法，今年近30位高階主管參與票選，多過2008年時候的20多位，最終選出陳美滿及陳茂欽，分任金控及銀行總經理。

按照玉山金控現階段流程，會提供總經理建議名單給公司治理暨提名委員會，委員會通過後，最終仍須董事會上通過。至於銀行董事長，則是董事會上由董事選出，機制較為不同。

黃男州說，這是一個很好的制度，從票選一開始到最後結束，採取不記名分開投票，總經理未來要領導副總，趁投票會議充分討論，也更確立未來玉山發展目標，這是透過票選方式取得高階經營團隊的絕大共識。

「員工是玉山金控最大的股東，現階段九成以上員工都是玉山金控股東，員工加上親戚朋友對玉山金持股超過20％股權」，黃男州說，員工是玉山金控最穩定的力量。

玉山金控 黃男州 股東

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