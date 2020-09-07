第一金攜手子公司打造綠光教室 募保溫瓶讓愛永久保溫
第一金控（2892）5日在副總經理方螢基帶領下，前往花蓮縣秀林鄉崇德國小舉辦「愛心無礙 傳愛零距離」守護偏鄉原兒活動，攜手第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽共同打造「綠光教室」，有效保護原兒視力，不讓「惡」視力持續蔓延，同時為地球環境盡一份心力。
第一金同時發起「讓愛永久保溫」活動，獲得集團同仁熱情回響，募集許多保溫瓶，每個保溫瓶中，有同仁們親自寫上的祝福卡片，將愛送到花蓮縣秀林鄉崇德國小、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小、南投縣信義鄉雙龍國小、高雄市林園區金潭國小棒球隊、屏東縣三地門鄉賽嘉國小及新北市烏來區福山國小，讓原鄉小朋友收到我們暖暖的愛；學校也感恩地表示，第一金控關懷偏鄉、愛護學童的用心，令人感動。
第一金表示，除了將崇德國小打造成「綠光小學」，將現行教室使用之T8照明燈具全數汰換成環保節能的LED燈具外，更在教室內建置互動智慧顯示型電子白板，讓老師們在教學時，可以設計互動式的學習遊戲，讓小朋友們能從「遊戲中學習」，增進教學互動的機會，進而提升學習效能，擁有一個優質的學習環境。
活動當天第一金控志工與崇德國小小朋友們，還一起攜手完成絹印環保袋，以實際行動愛護地球，現場十分歡樂，小朋友們拿著自己完成的環保袋，裝著愛的保溫瓶及金控特別準備的學習禮品，讓孩子們能快樂學習、健康成長。
第一金融集團長期致力於發展永續環境政策之落實，自2017年啟動「綠光傳愛永續計劃」，主動協助缺乏資源的社福機構及偏鄉學校淘汰老舊耗能燈具，迄今已協助12家社福機構及偏鄉學校改善照明，共安裝3,422套LED燈具，預估年節省用電約31萬度，節省電費支出約120萬元，減碳量約183公噸CO2e，此計劃也獲得客戶與供應商的肯定及認同，大方贊助部分燈具或免費協助施工安裝，共同響應愛心公益，一起為社福機構及偏鄉學校打造明亮節能的生活環境，期盼為共同生活的美麗家園，打造共生、共好與共榮的願景，貫徹「綠色金融，第一品牌」之永續發展目標。
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